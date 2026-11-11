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Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите

Саудитска Арабия е прехванала три крилати ракети на хутите
АП/БТА

Обекти на саудитската нефтена инфраструктура и летища редовно попадат под обстрела на проиранските бойци

Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е успяла да прехване три крилати ракети, насочени към столицата Рияд от проиранското бунтовническо движение на хутите, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Инцидентът идва на фона на ескалиращите нападения на групировката срещу петролната монархия.

В публикация в социалната мрежа Екс говорителят на коалицията, която подкрепя международно признатото правителство в Йемен, Турки ал Малики обяви: „Саудитска Арабия прехвана и унищожи три крилати ракети, изстреляни от терористичната въоръжена групировка на хутите срещу Рияд“.

Поредният удар бе нанесен само дни след като бе поразена административна сграда на петролния гигант „Арамко“. Обекти на саудитската нефтена инфраструктура и летища редовно попадат под обстрела на проиранските бойци.

Миналия месец удар на хутите срещу международното летище „Крал Халид“ в Рияд отне живота на 13 души, а повече от 300 бяха ранени.

Военният сблъсък между двете страни рязко се изостри от септември насам, след като бунтовниците предприеха настъпление към стратегическия проток Баб ел Мандеб в южната част на Червено море, което доведе до размяна на засилени въздушни и ответни удари, отбелязва Ройтерс.

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