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Най-малко 20 загинали при въздушни удари по пазар в Йемен

Най-малко 20 загинали при въздушни удари по пазар в Йемен
АР/БТА

Към момента обстоятелствата около нападението и отговорността за него не са потвърдени независимо

Най-малко 20 души са загинали при въздушни удари по пазар в югозападната част на Йемен, съобщава Асошиейтед прес (АП), позовавайки се на представител на движението на хутите.

Според агенцията нападението е сред най-смъртоносните инциденти след подновяването на сблъсъците между хутите и силите, подкрепящи международно признатото правителство на страната.

Говорителят на здравното министерство на хутите Анеес Алсабахи съобщи пред телевизия „Ал Масира“, контролирана от движението, че други 15 души са пострадали при атаката срещу пазара в Ал Уазия, провинция Таиз. По думите му броят на жертвите може да се увеличи. Той обвини ръководената от Саудитска Арабия коалиция за нанесените удари.

Местните власти в провинция Таиз също потвърдиха, че при нападението срещу оживения пазар има загинали и ранени. Те обаче не посочиха конкретен брой на жертвите и представиха различна версия за случилото се, обвинявайки хутите. Според тях в района не са били извършвани въздушни удари.

Към момента обстоятелствата около нападението и отговорността за него не са потвърдени независимо, отбелязва АП.

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