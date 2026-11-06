Айзенкот отчита пробив в преговорите за съставяне на ново правителство в Израел

Израелският опозиционен политик Гади Айзенкот заяви, че е постигнат съществен напредък в преговорите за формиране на парламентарно мнозинство след изборите. Той изрази надежда, че президентът ще му възложи съставянето на новото правителство, предаде Франс прес (АФП).

В публикация в социалната мрежа Екс Айзенкот съобщи, че през последните дни са проведени множество срещи, част от които публични, а други при закрити врата.

„Постигнахме значителен напредък и направихме решителни пробиви“, посочи израелският политик.

Припомняме, че Израел проведе парламентарни избори на 27 октомври 2026 г., които не излъчиха категоричен победител с необходимото мнозинство за съставяне на правителство. Партията „Ликуд“ на премиера Бенямин Нетаняху спечели най-много места – 27 от общо 120 в Кнесета, но неговият политически блок остана с 53 места при необходими 61 за мнозинство. Опозиционният блок, оглавяван от Гади Айзенкот, получи 48 места, а арабските партии спечелиха общо 19 мандата.

След консултации с парламентарните формации на 5 ноември президентът Ицхак Херцог съобщи, че 67 депутати са препоръчали Айзенкот за премиер, срещу 46, подкрепили Нетаняху. Въпреки това държавният глава предупреди, че разногласията между партиите могат да затруднят формирането на управляваща коалиция. Очаква се той да посочи кандидата, на когото ще възложи съставянето на правителство, в неделя, 8 ноември.