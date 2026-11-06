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Мая Манолова призова мобилните оператори да спрат нелоялните практики и да въведат специални пакети за пенсионери

Мая Манолова призова мобилните оператори да спрат нелоялните практики и да въведат специални пакети за пенсионери
БТА

По думите ѝ в комисията постъпват множество жалби от недоволни клиенти, като значителна част от тях са пенсионери или хора с увреждания

Трите мобилни оператора трябва незабавно да прекратят нелоялните практики спрямо потребителите и да предложат специални тарифни планове за възрастните хора и хората с увреждания. Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова във Варна по време на изнесена приемна за граждани.

По думите ѝ в комисията постъпват множество жалби от недоволни клиенти, като значителна част от тях са пенсионери или хора с увреждания. Манолова посочи, че има случаи на некоректни практики при сключването на договори с телекомуникационните компании. Тя даде пример с призив на областна дирекция на МВР възрастните хора да посещават офисите на операторите с придружител.

Председателят на КЗП обърна внимание на практиката в договорите да се включват допълнителни услуги, които клиентите не са заявявали, но им се представят като промоции или подаръци.

В тази връзка комисията създава ускорен механизъм за разглеждане на сигнали. Жалбите за непоискани услуги ще бъдат обработвани по бърза процедура, без да се преминава през помирителни формати, които отнемат повече време. Манолова призова потърпевшите да подават сигнали по всички достъпни канали.

Тя настоя още мобилните оператори да разработят специални пакети за пенсионери и хора с увреждания, които да позволяват отказ от допълнителни услуги без начисляване на неустойки. По думите ѝ КЗП води разговори за премахване на неравноправните договорни клаузи, като приоритетно внимание се отделя на най-уязвимите потребители.

Проверки на търговските вериги и цените на храните

Манолова коментира и отношенията с големите търговски вериги. Според нея целта е българските потребители да получават условия, сравними с тези в Германия, а надценките при основните хранителни продукти да бъдат в разумни граници.

Тя посочи, че КЗП предлага надценките на основните храни да бъдат между 15 и 25 процента, докато при нехранителни стоки и продукти извън основната потребителска кошница търговците могат да определят свободно цените си.

Лекарствата без рецепта също в полезрението на КЗП

Следващ приоритет в работата на комисията ще бъде ценообразуването на лекарствата без рецепта и хранителните добавки. Манолова посочи Гърция като пример за ценови модел, към който България може да се стреми.

По думите ѝ много българи поръчват медикаменти онлайн от съседната страна, тъй като цените им са значително по-ниски. Тя уточни, че КЗП няма съмнения относно състава и качеството на продуктите, а поставя въпроса за начина, по който се формират цените им. Според нея за решаването на проблема може да се наложат и законодателни промени.

Предстоят и проверки на цените на автомобилните горива, по-специално на газа за автомобили. Манолова заяви, че комисията ще продължи да работи и по сигналите на потребители, засегнати от дейността на „Топлофикация – София“.

Промени в работата на комисията

Председателят на КЗП обяви намерение да промени организацията на работа на институцията. Предвижда се регионалните офиси да получат по-големи правомощия, включително да информират медиите и гражданите по важни потребителски въпроси.

Комисията ще търси и доброволна подкрепа от юристи и студенти стажанти. Манолова обясни, че работата на институцията става все по-сложна заради нарастващия брой регистри и увеличаващите се жалби, особено по отношение на онлайн търговията.

 
 
 

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