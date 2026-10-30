Мая Манолова: Надценките на основни храни достигат 141%, КЗП започва проверки на лекарствата

Председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова определи действията на институциите срещу високите надценки на хранителните продукти като битка в интерес на българските потребители. В предаването "Още от деня" по БНТ тя коментира резултатите от проверките на търговските вериги, разликите в цените между България и Германия, нарушенията на пазара и предстоящия контрол върху лекарствата.

Манолова посочи Германия като пример за сравнение, където брутните маржове при млечните продукти са между 15% и 17%, а търговските надценки - между 17% и 20%. Според данните от проверките на КЗП в България при някои основни хранителни продукти надценките достигат значително по-високи стойности.

"В рамките на проверката, която провеждаме, установихме най-високите търговски надценки на основни хранителни продукти. Виждате най-високите надценки на кравето масло, сиренето, кашкавала, млякото, доматите. Диапазонът е от 99% до 141%. Това са най-високите надценки", посочи тя.

По думите на Манолова високата надценка сама по себе си не представлява нарушение, но законодателството забранява разликите в надценките на сходни продукти от една и съща категория, предлагани от различни доставчици, да надхвърлят 10%.

"Тези разлики между надценките, когато са повече от 10%, са забранени. Това е абсолютна забрана в Закона за защита на конкуренцията и нарушението на тази абсолютна забрана се санкционира с до 10% от оборота. Така че, образно казано, заловила съм търговските вериги с документи, които те са ми предоставили в официални проверки - доставни цени, фактури с доставни цени и продажни цени. И там, например, кравето масло или прясното мляко се продават при надценки от 50%, 80%, 95%, 110%. Това са нарушения", каза тя.

Според председателя на КЗП разликите в надценките поставят българските производители в неравностойно положение, като предимство получават чуждестранни доставчици.

Манолова коментира и меморандума, подготвен от земеделските производители, който предвижда надценките на търговските вериги да бъдат ограничени до 25%, а тези на преработвателите - до 10%. Тя посочи, че веригите са отказали да поемат доброволен ангажимент за подобно споразумение.

По думите ѝ отговорност за сегашното състояние на пазара носят и правителствата през последните 15 години, през които е допусната концентрация на значителен пазарен дял в ръцете на големите търговски вериги.

"Производството също беше смачкано с участието на веригите. Защото извиването на ръце, трошенето на ръцете буквално на българските производители е в ход. За първи път бяха изброени нелоялни търговски практики. Например да им плащат за рожден ден, за влизане в магазин, за включване в рекламна брошура, за телевизионна реклама. Да ги натискат да свалят още и още цени. За първи път това парламентарно мнозинство спаси българските производители от този произвол", подчерта тя.

Манолова заяви, че целта на проверките е българските потребители да получават същото отношение като потребителите в Германия. След контрола върху хранителните продукти следващата голяма задача на комисията ще бъде проверката на цените на лекарствата без рецепта и хранителните добавки.

"Първо цените на храните, след това цените на лекарствата. Уточнявам, че става дума за цените на лекарствата без рецепта, защото другите, които са в позитивния лекарствен списък, имат една много сложна система на ценообразуване. Но лекарствените продукти без рецепта и хранителните добавки също са с абсурдно високи цени. Там ще бъде още по-трудно и заради мащабите и силата на фармацевтичните компании, на едрите компании за търговия с лекарства, но също така и заради пробойните в законодателството, които допускат това."

Като аргумент за необходимостта от проверки Манолова посочи разликите в цените на едни и същи лекарства в България и Гърция, като уточни, че сравнението е направено без ДДС.

Тя обърна внимание и на рекламите на хранителни добавки, които според нея често съдържат заблуждаващи твърдения за лечебните им свойства.

"Рекламират в онлайн аптеките и във физическите аптеки хранителни добавки, които лекуват едновременно и ревматизъм, и болки в ставите, и възпаления, и автоимунни заболявания, включително и рак. Особено ме впечатлиха куркумата с глухарчето, които универсално могат да ви излекуват от всякакви болести според рекламите."

КЗП вече е започнала производства за заблуждаващи търговски практики при предлагането на хранителни добавки, като санкциите могат да достигнат до 4% от оборота, съобщи Манолова.

Тя коментира и предстоящия Черен петък, като посочи, че комисията вече е започнала превантивни проверки на търговски обекти, включително онлайн магазини. Председателят на КЗП призова потребителите да следят внимателно цените и да избягват импулсивните покупки.

В края на разговора Манолова подчерта необходимостта от защита на потребителите от нелоялни търговски практики: "Хората са достатъчно обеднели, за да можем да позволим търговците да ги мамят и да печелят по брутален начин на техен гръб", заяви тя.