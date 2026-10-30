Шишков обяви мащабни планове за 2027 г.: 200 км нови пътища и проектиране на още 1300 км

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков представи плановете на ведомството за 2027 г. Те предвиждат строителни дейности по около 200 километра магистрали, скоростни и четирилентови пътища, както и проектиране на приблизително 1300 километра пътни отсечки.

Сред основните приоритети е направлението Русе–Маказа, за което се предвижда привличане на частни инвеститори чрез концесия. В момента се изгражда участъкът Русе–Бяла, а за останалите отсечки предстоят проектни и устройствени процедури.

Друг важен проект е скоростният път Монтана–София с приблизителна дължина 100 километра. През следващата година се планират изработване на подробен устройствен план и отчуждителни процедури, след което ще се търси партньорство с частния сектор.

Министерството работи и по автомагистрала "Черно море". В момента се избира трасе за 116-километровата отсечка между Варна и Бургас. Дългосрочната цел е магистралата да свърже Дуранкулак с Малко Търново, като общата ѝ дължина достигне около 275 километра.

В плановете за 2027 г. влиза и проектирането на автомагистрала "Рила", която се предвижда да бъде с дължина около 107 километра.

Ще продължи работата и по АМ "Струма", включително проектирането на участъка между Симитли и пътния възел при Благоевград, както и на пътния възел за Банско.

Шишков увери, че необходимото финансиране за отделните проекти е заложено в проектобюджета за 2027 г.

По думите му основната цел е ускоряване на инфраструктурните проекти и подобряване на пътната и ВиК мрежата в страната.