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Меркел настоява следващият президент на Германия да бъде жена

Меркел настоява следващият президент на Германия да бъде жена
АР/БТА

Бившият канцлер не посочи конкретно име за бъдещ държавен глава

Бившият германски канцлер Ангела Меркел смята, че следващият федерален президент на Германия трябва да бъде жена. Позицията ѝ идва на фона на започналите политически разговори за избора на наследник на настоящия държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер, съобщава списание „Шпигел“.

Меркел обърна внимание на факта, че от създаването на Федерална република Германия преди 77 години досега жена никога не е заемала президентския пост. Според нея е време тази историческа липса на женско представителство на най-високата държавна позиция да бъде преодоляна.

Бившият канцлер не посочи конкретно име за бъдещ държавен глава, но заяви, че познава жени, които притежават необходимите качества и опит за тази длъжност.

Изборът на нов федерален президент е насрочен за 30 януари. Междувременно в консервативния политически блок ХДС/ХСС продължават обсъжданията за издигането на общ кандидат.

Лидерът на Християнсоциалния съюз (ХСС) Маркус Зьодер подкрепя кандидатурата на председателя на баварския парламент Илзе Айгнер. В Християндемократическия съюз (ХДС) сред обсъжданите имена са председателят на Бундестага Юлия Кльокнер, министърът на образованието Карин Прин и бившият партиен лидер Анегрет Крамп-Каренбауер.

Още през септември Манфред Вебер, един от водещите представители на германските консерватори, призова управляващата коалиция да постигне своевременно съгласие и да излъчи единна кандидатура за президентския пост.

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