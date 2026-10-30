Меркел настоява следващият президент на Германия да бъде жена
Бившият канцлер не посочи конкретно име за бъдещ държавен глава
Бившият германски канцлер Ангела Меркел смята, че следващият федерален президент на Германия трябва да бъде жена. Позицията ѝ идва на фона на започналите политически разговори за избора на наследник на настоящия държавен глава Франк-Валтер Щайнмайер, съобщава списание „Шпигел“.
Меркел обърна внимание на факта, че от създаването на Федерална република Германия преди 77 години досега жена никога не е заемала президентския пост. Според нея е време тази историческа липса на женско представителство на най-високата държавна позиция да бъде преодоляна.
Бившият канцлер не посочи конкретно име за бъдещ държавен глава, но заяви, че познава жени, които притежават необходимите качества и опит за тази длъжност.
Изборът на нов федерален президент е насрочен за 30 януари. Междувременно в консервативния политически блок ХДС/ХСС продължават обсъжданията за издигането на общ кандидат.
Лидерът на Християнсоциалния съюз (ХСС) Маркус Зьодер подкрепя кандидатурата на председателя на баварския парламент Илзе Айгнер. В Християндемократическия съюз (ХДС) сред обсъжданите имена са председателят на Бундестага Юлия Кльокнер, министърът на образованието Карин Прин и бившият партиен лидер Анегрет Крамп-Каренбауер.
Още през септември Манфред Вебер, един от водещите представители на германските консерватори, призова управляващата коалиция да постигне своевременно съгласие и да излъчи единна кандидатура за президентския пост.