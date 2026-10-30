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БАБХ разкри нелегален цех за месни продукти в Шуменско

БАБХ разкри нелегален цех за месни продукти в Шуменско
БТА

Инспекторите откриха месо, суджуци, луканки и консерви без документи за произход

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори нелегален цех за производство на месни продукти в област Шумен. При проверката са открити 1015 килограма месо и месни изделия без необходимите документи за произход, етикети и идентификационна маркировка.

Инспекцията е извършена от служители на Областната дирекция по безопасност на храните в Шумен след поискано съдействие от полицията.

На терена са установени три сгради с помещения за производство и съхранение на месо. Открити са машини за мелене, смесване и вакуумиране, хладилна камера, сушилня и оборудване за производство на консерви. Част от съоръженията са работели по време на проверката.

Сред откритите продукти са суджуци, луканки, филета, осолено месо и замразени кюфтета. От общото количество 540 килограма са месни разфасовки и заготовки, а 474 килограма - консерви.

За цялата продукция е разпоредена забрана за реализация и насочване за обезвреждане.

При проверката е разкрит и нерегистриран животновъден обект, в който са отглеждани пуйки, кокошки, гълъби, зайци и две говеда.

Наложена е възбрана за движение на животните до получаване на резултатите от назначените изследвания.

На двамата собственици са връчени покани за съставяне на актове за административни нарушения.

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