БАБХ затвори магазин в Пазарджик, откриха над 700 кг храни без посочен произход

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори търговски обект в Пазарджик заради сериозни нарушения на хигиенните изисквания. При проверки в други магазини в областта са открити над 700 килограма продукти без посочена страна на произход, както и храни с изтекъл срок на годност.

Инспекторите са установили силно занижена хигиена както в търговската зала, така и в складовите помещения на затворения обект. Издадена е заповед за спиране на дейността, като магазинът ще може да отвори отново едва след отстраняване на нарушенията и последваща проверка.

При инспекции в големи търговски вериги са възбранени 279 кг ориз, 385 кг захар и 44 кг брашно, чиито етикети не съдържат информация за страната на произход.

В друг обект са открити и 28 килограма храни от животински произход с изтекъл срок на годност. Продуктите са насочени за унищожаване.

Проверяващите са установили и разминавания между информацията за произхода върху етикетите и рекламните табели в магазините.

За нарушенията са предприети административни мерки, включително съставяне на актове.

Съвместните проверки на БАБХ, Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП) продължават.