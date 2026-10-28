Кметът на Българево след взривовете край Калиакра: Хората се страхуват, че всичко може да се случи

Три силни гърмежа са били чути край нос Калиакра след атаката с морски дронове срещу контейнеровоз в Черно море. Това съобщи кметът на каварненското село Българево Георги Георгиев.

По думите му първите два гърмежа са били около 12:00 и 12:30 часа. След това той отишъл до нос Калиакра, откъдето видял дим, излизащ от кораба. По-късно чул и трети взрив.

"Плавателният съд в момента дрейфува и е навътре в морето. Може би от носа е вече на 15–17 мили", разказа Георгиев.

Кметът съобщи, че след гърмежите много жители на Българево са отишли към нос Калиакра, за да разберат какво се случва.

"Имаме някакви притеснения, защото това се случва през ден-два. Някой кораб е ударен, все в Черно море и по-близо до нашите води. Надявам се това нещо да спре", заяви той.

Особено сериозни са опасенията за безопасността на рибарите от Българево, Каварна и Балчик, които ежедневно излизат в морето.

Георгиев предупреди и за риска от евентуален разлив от повредения контейнеровоз, тъй като няма информация какъв товар превозва. Подобно замърсяване би могло да има сериозни последици за риболова и аквакултурите в региона.

По-рано министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че контейнеровозът е бил атакуван с три морски дрона на около 21 морски мили от Шабла.