Гюров за поредните атаки в Черно море: За пореден път правителството не успява да защити гражданите си

Кандидатът за президент Андрей Гюров отправи остри критики към премиера Румен Радев и президента Илияна Йотова заради поредния случай на атакуван кораб в близост до българското Черноморие.

Във видеообръщение Гюров заяви, че управляващите използват страха от война, но не предприемат необходимите мерки за сигурността на страната.

"Имам въпрос към онези, които използват думата войнолюбци. Любима дума на Гьобелс и Сталин. Как осигурявате мира? Как осигурявате сигурността на нашите води и брегове?", попита той.

Според кандидата за президент именно бездействието на властта допуска опасността да достигне до българските брегове.

"За пореден път правителството не може, не знае и не успява да защити гражданите си", заяви Гюров.

Той обвини Радев и Йотова, че не информират обществото за случващото се и не предприемат ясни действия.

Гюров коментира и публикация на "Прогресивна България", в която според него се разпространява невярно твърдение, че се е срещал с Делян Пеевски.

"Стига вече отчаяни лъжи!", завърши кандидатът за президент.