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Костадинов за атаката срещу кораб край Шабла: България трябва да обяви пълен неутралитет

Костадинов за атаката срещу кораб край Шабла: България трябва да обяви пълен неутралитет

Лидерът на "Възраждане" призова да прекратим износа на оръжие за Украйна

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов призова България да обяви пълен неутралитет и да прекрати износа на оръжие за Украйна след информацията за атака срещу контейнеровоз в Черно море, близо до българските териториални води. В публикация във Facebook той твърди, че плавателният съд е бил поразен от три морски дрона и е потънал за минути.

Според Костадинов корабът е пътувал от израелското пристанище Хайфа към румънския град Констанца, когато е бил атакуван в района на Шабла.

„Два морски дрона удариха контейнеровоз, пътуващ от Хайфа (Израел) за Констанца (Румъния). Ударът е нанесен в близост до българските държавни води в Черно море. Дадена е възможност на екипажа да се евакуира, след което корабът е торпилиран трети път и е патънал за минути“, пише той в социалната мрежа.

Костадинов публикува кадри от предполагаемия последен удар

По думите на лидера на „Възраждане“ атаката се е разиграла пред очите на местни жители в Шабленско.

Той твърди, че публикуваните от него кадри са заснети от човек от района и показват третия удар по кораба.

„Показвам ви кадри от третия фатален удар, заснети от местен човек. Показвам ви го, за да видите как изглежда войната - същата тази война, която ППДБ, ГЕРБ, ДПС и Румен Радев ни убеждаваха как няма да ни засегне, защото НАТО щяло да ни пази“, заявява Костадинов.

Призив за неутралитет и спиране на оръжейния износ за Украйна

В публикацията си партийният лидер настоява България да промени позицията си по отношение на войната в Украйна.

„Изборът за България може да е само един - обявяване на пълен неутралитет и спиране на всякакъв износ на оръжие за Украйна“, пише той.

Костадинов изказва и предположения за причините за атаката.

„Защото корабът вероятно е бил натоварен с оръжие, и затова е бил потопен. А може и да операция под чужд флаг за намесване и на други държави във войната срещу Русия“, посочва лидерът на „Възраждане“.

Твърденията за евентуален превоз на оръжие и за операция под чужд флаг са предположения на Костадинов. В публикацията не са представени доказателства в тяхна подкрепа.

„Който сее ветрове, ще жъне бури“

Костадинов обвързва инцидента и с позициите на българските политически сили по отношение на войната.

„Който сее ветрове, ще жъне бури. Възраждане от години предупреждаваше, но не бяхме чути. Не ни чуха и на последните избори в неделя. Ще продължаваме да правим каквото е нужно за защитата на нашето Отечество, но ако самият народ не иска да си помогне, ще бъдем безсилни“, заявява още той.

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