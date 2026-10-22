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Костадин Костадинов поиска оставката на Йотова след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева

Костадин Костадинов поиска оставката на Йотова след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева

Лидерът на "Възраждане" смята, че президентската институция носи отговорност за действията на НСО, и настоя Михаела Доцова да обясни поведението си

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска незабавната оставка на президента Илияна Йотова и оттеглянето ѝ от президентската надпревара след инцидента между служител на Националната служба за охрана (НСО) и журналистката Соня Колтуклиева.

В публикация във Фейсбук Костадинов заяви, че е потресен от поведението на служителите на НСО и смята, че отговорността за случилото се трябва да бъде поета от държавния глава.

"Службата е пряко подчинена на президентската институция и отговорността е на държавния глава. Очаквам оставката на г-жа Йотова утре и настоявам незабавно да се оттегли от президентската надпревара", посочи той.

Костадинов настоя и председателят на Народното събрание Михаела Доцова да даде обяснение за поведението си по време на инцидента.

Лидерът на "Възраждане" отправи критики към "Прогресивна България", като заяви, че освен законовите задължения политическите представители трябва да спазват и морални принципи.

"Много пъти съм припомнял, че там, където свършва законът, започва моралът", коментира Костадинов.

Той подчерта, че личните отношения и различията между политици и журналисти не могат да оправдаят физическа агресия.

"Може и да не харесваш един журналист, но така не се прави", заяви Костадинов, като припомни, че самият той неведнъж е бил обект на критични коментари от Соня Колтуклиева.

Според него независимо от тези различия уважението между хората трябва да бъде запазено.

Костадинов определи действията на служителя на НСО като неоправдани и нечовешки. Той твърди, че след сблъсъка журналистката е останала да лежи в безсъзнание на тротоара. Към момента това твърдение не е независимо потвърдено.

По-рано Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредена незабавна и щателна проверка на действията на служителите, участвали в инцидента. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

От НСО заявиха, че при установени действия, несъответстващи на необходимостта в конкретната ситуация, ще бъдат предприети най-строги мерки.

Случаят предизвика реакции и от други политически представители, които поискаха изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност.

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