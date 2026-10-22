Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева: Подобно поведение е неприемливо

Президентът Илияна Йотова осъди действията на служител на Националната служба за охрана (НСО) срещу журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята при инцидент с охраната на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

В своя позиция държавният глава определи реакцията на служителя като недопустима и прекомерна.

"Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения", заяви Йотова.

Президентът подчерта, че представителите на медиите трябва да могат да изпълняват професионалните си задължения свободно и без страх.

Йотова настоя за бързо приключване на назначената проверка и установяване на всички обстоятелства около инцидента.

"Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения", посочи тя.

Държавният глава отправи и призив за сдържаност на фона на предизборната обстановка.

"В условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени от всички страни, призовавам всеки към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната", заяви президентът.