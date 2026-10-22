Журналистката на ПИК Соня Колтуклиева във ВМА след грубо изблъскване от охранител на НСО

Журналистката на ПИК Соня Колтуклиева се намира във ВМА, след като по-рано беше грубо изблъскана от охранител на НСО. Сцената се разигра пред централата на "Прогресивна България" в центъра на София.

При опит да зададе въпрос на председателя на парламента Михаела Доцова, Колтуклиева се приближава с телефона си към колата на Доцова. На видеото се чува, че журналистката задава няколко пъти въпроса защо е саботирано изслушването в НС относно помилванията на Илияна Йотова на "Петричкия Ескобар".

След като председателят на парламента влиза в автомобила, журналистката се опитва да отвори вратата, а по-късно бива изблъскана грубо от охранител. На следващия кадър от публикувано от ПИК видео се вижда Колтуклиева на земята, легнала по гръб. Хора се събират около нея да й окажат помощ.

Самият физически контакт между Колтуклиева и охранителят не се виждат на кадрите, но се чува вик на журналистката, която след това се оказва повалена.

Според ПИК, водещата в момента се намира във ВМА, с няколко наранявания, включително сътресение.