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Михаела Доцова: Създаденото от човешката ръка не може да бъде заменено от технологиите

Михаела Доцова: Създаденото от човешката ръка не може да бъде заменено от технологиите
БТА

Председателят на Народното събрание поздрави Националната художествена академия за 130-годишнината ѝ и призова студентите да пазят традициите, но и да градят бъдещето

Създаденото от човешката ръка не може да бъде заменено от технологиите. Това заяви председателят на Народното събрание Михаела Доцова по време на академичното тържество по повод 130 години от създаването на Националната художествена академия.

В речта си Доцова определи създаването на училището за изкуства през 1896 г. като "сбъдната мечта на просветителите възрожденци за новия път, по който поема свободна България".

Тя припомни, че още през 80-те и 90-те години на XIX век българските художници осъзнават, че страната е част от развитието на европейското изкуство, което според нея води до бърза промяна в облика на националната култура.

Председателят на парламента се върна и към историята на създаването на Академията. На 27 ноември 1895 г. Осмото обикновено Народно събрание разглежда на първо четене законопроекта за откриване на Държавното рисувално училище в София, защитен от тогавашния министър на народното просвещение Константин Величков.

Доцова цитира и думи на Величков, запазени в стенографските дневници на парламента:

"Ни един образован човек, който има право да носи това име, не може да не знае, че изкуството е съградило най-великолепната триумфална арка, през която преминаха науката и свободата."

Законопроектът е приет на 16 януари 1896 г., с което е създаден първообразът на днешната Национална художествена академия.

По думите на Михаела Доцова изминалите 130 години показват ключовото значение на Академията за развитието на българската култура, националната идентичност и модерното европейско изкуство у нас.

Обръщайки се към студентите, тя акцентира и върху ролята на новите технологии в изкуството.

"Убедена съм, че създаденото от човешката ръка не може да бъде заменено от технологиите, защото преживяното през нашите сърца има най-голямата красота, пулс и истински порив", каза Доцова.

Тя призова младите хора да не спират да експериментират, да творят и да мечтаят, като едновременно пазят традициите и изграждат бъдещето на съвременна България.

В края на церемонията председателят на Народното събрание подари на ректора на НХА проф. Георги Янков екземпляр от "Държавен вестник" от 1896 г., в който е обнародван законът за създаването на първообраза на Академията.

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