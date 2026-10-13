Новини
Търси
Подкаст
Общество

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред
БТА

Министърът на образованието поздрави Националната художествена академия за 130-годишнината ѝ и обеща безрезервна подкрепа за развитието на институцията

Всяка подкрепа в областта на изкуствата има измерения десетилетия напред. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на академичното тържество за 130 години от създаването на Националната художествена академия.

Събитието се проведе в Централния военен клуб в София.

В изказването си Вълчев подчерта дълбоката връзка между Националната художествена академия и Софийския университет и отбеляза, че винаги приема с удоволствие поканите за събития на Академията.

Министърът припомни и трудното начало на институцията. По думите му само няколко години преди създаването ѝ - през 1896 г. - е било основано Дружеството за поддържане на изкуството в България, което показва колко различно е било тогавашното разбиране за ролята на изкуството в обществото.

Вълчев посочи, че в законопроекта за създаването на Рисувалното училище неговите автори Антон Митов и Иван Мърквичка са поставили силен акцент върху развитието на българските занаяти и индустрията, а не толкова върху академичната мисия на бъдещата институция.

"Националната художествена академия вървя достойно по този път като част от българското общество, мина през много изпитания, за да се превърне в тази модерна образователна институция, която е днес и която с гордост може да се съизмерва със сродните академии в Европа и в света", заяви министърът.

Той подчерта, че обществото е длъжно да подкрепя академиите по изкуствата.

"Като министър на образованието мога да кажа на колегите, че те ще имат нашата безрезервна подкрепа, защото всяка помощ, дадена навреме в областта на изкуствата, има измерения, които ще разкриваме и десетилетия след днешния ден", каза Вълчев.

В обръщението си към академичната общност той пожела на преподавателите и служителите да продължат работата си мотивирано и всеотдайно.

"Има нещо магично в отношенията в Академията, за да могат да я предадат на своите студенти, така че всеки възпитаник да знае, че тя остава в неговото сърце", добави министърът.

Още по темата

Георги Вълчев обяви серия промени в образованието: Нови учебни програми, оценяване и прием в гимназиите

Георги Вълчев обяви серия промени в образованието: Нови учебни програми, оценяване и прием в гимназиите

Проф. Георги Вълчев: Почти съм уверен, че образованието ще бъде приоритет в бюджета за 2027 г.

Проф. Георги Вълчев: Почти съм уверен, че образованието ще бъде приоритет в бюджета за 2027 г.

Георги Вълчев: Лесотехническият университет може да се превърне в лидер в своите професионални направления

Георги Вълчев: Лесотехническият университет може да се превърне в лидер в своите професионални направления

Георги Вълчев: Образователната система работи на различни скорости, това е огромно неравенство

Георги Вълчев: Образователната система работи на различни скорости, това е огромно неравенство

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Продължава издирването на 11 моряци от потъналия кораб, плавал без товар

Продължава издирването на 11 моряци от потъналия кораб, плавал без товар

Павлина Панова: Отзоваването на членове на КС и ВСС е пряка намеса в независимостта на властите

Павлина Панова: Отзоваването на членове на КС и ВСС е пряка намеса в независимостта на властите

Водещи

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

Сабах с историческа първа победа в Шампионската лига

  • Преди 2 минути
Най-важното от България на 13.10.2026 г.

Най-важното от България на 13.10.2026 г.

  • Преди 10 минути
Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Искат педагозите в детската градина да бъдат и медсестри

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

Анализатор за ударите в Черно море: Целта не е България, а експортът на зърно и застраховките

  • Преди 15 минути
Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

Рекорд: Продадоха екип на Майкъл Джордан за 14 милиона долара

  • Преди 20 минути
Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Кап. Димитър Димитров: Корабите избягват военния риск като плават край Турция, България и Румъния

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

Операцията на папа Лъв XIV е преминала успешно

  • Преди 38 минути
Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

Нидерландия отказа визи на най-добрите руски гимнастички

  • Преди 44 минути
480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

480 хиляди са протестирали днес във Франция, твърдят синдикати

  • Преди 51 минути
Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

  • Преди 51 минути
Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

Катя Вакова пред Таралеж: При товарните кораби военните рискове обичайно не са в стандартните условия

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който отклонението показва по-добрия маршрут

  • Преди 1 час
След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

След скандал: Посланикът на САЩ в Гърция подаде оставка

  • Преди 1 час
Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

Тир катастрофира и затвори пътя Велико Търново - Русе, шофьорът е пострадал

  • Преди 1 час
Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

Лична трагедия разтърси капитана на Атлетико Мадрид

  • Преди 1 час