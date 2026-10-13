Георги Вълчев: Всяка подкрепа за изкуствата има измерения десетилетия напред

Всяка подкрепа в областта на изкуствата има измерения десетилетия напред. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев по време на академичното тържество за 130 години от създаването на Националната художествена академия.

Събитието се проведе в Централния военен клуб в София.

В изказването си Вълчев подчерта дълбоката връзка между Националната художествена академия и Софийския университет и отбеляза, че винаги приема с удоволствие поканите за събития на Академията.

Министърът припомни и трудното начало на институцията. По думите му само няколко години преди създаването ѝ - през 1896 г. - е било основано Дружеството за поддържане на изкуството в България, което показва колко различно е било тогавашното разбиране за ролята на изкуството в обществото.

Вълчев посочи, че в законопроекта за създаването на Рисувалното училище неговите автори Антон Митов и Иван Мърквичка са поставили силен акцент върху развитието на българските занаяти и индустрията, а не толкова върху академичната мисия на бъдещата институция.

"Националната художествена академия вървя достойно по този път като част от българското общество, мина през много изпитания, за да се превърне в тази модерна образователна институция, която е днес и която с гордост може да се съизмерва със сродните академии в Европа и в света", заяви министърът.

Той подчерта, че обществото е длъжно да подкрепя академиите по изкуствата.

"Като министър на образованието мога да кажа на колегите, че те ще имат нашата безрезервна подкрепа, защото всяка помощ, дадена навреме в областта на изкуствата, има измерения, които ще разкриваме и десетилетия след днешния ден", каза Вълчев.

В обръщението си към академичната общност той пожела на преподавателите и служителите да продължат работата си мотивирано и всеотдайно.

"Има нещо магично в отношенията в Академията, за да могат да я предадат на своите студенти, така че всеки възпитаник да знае, че тя остава в неговото сърце", добави министърът.