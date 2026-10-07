Георги Вълчев обяви серия промени в образованието: Нови учебни програми, оценяване и прием в гимназиите

Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев очерта няколко ключови промени в системата по време на заседание на парламентарната Комисия по образованието и науката.

Една от основните теми беше бюджетът за 2027 г. Вълчев заяви, че официална среща с Министерството на финансите все още не е проведена, но разговори вече текат. По думите му МОН е заложило необходимите параметри за развитие на материалната база и заплащането на преподавателския труд, а до около седмица се очаква повече яснота за крайния резултат. Още през септември министърът заяви, че се надява на "достойно увеличение" на учителските заплати.

Съществени промени се подготвят и в учебните програми от 5. до 12. клас. Според Вълчев сегашните програми са претоварени с прекалено много съдържание, което не оставя достатъчно време за осмисляне и трайно усвояване на знанията. Новите програми ще бъдат разработени върху предварително обсъдени концепции по отделните предмети.

МОН планира и промяна в начина на оценяване на учениците, която ще бъде обвързана с новите учебни програми. Идеята е системата да не разчита прекомерно на обобщаващи тестове, а да бъде пренастроена към по-цялостно проследяване на знанията и напредъка.

Ще бъдат променени и правилата за прием в гимназиите на ученици с хронични заболявания. Целта е да бъдат ограничени възможностите за злоупотреба с този ред, след като според данни, представени в комисията, през последната кампания броят на приетите по този механизъм е нараснал значително.

Министърът обяви още, че моделът за атестиране на учителите ще бъде променен в рамките на настоящата учебна година. Според МОН сегашната процедура не отчита достатъчно обективно различните условия, трудности и резултати в работата на преподавателите.

Вълчев коментира и ситуацията в Химикотехнологичния и металургичен университет, където има съдебен спор около избора на ректор. По думите му до произнасянето на съда министерството няма как да предприеме съществено решение по казуса.