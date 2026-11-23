Асен Василев: Благомир Коцев не е проблемът на Варна
В позиция във Фейсбук Асен Василев подкрепи Благомир Коцев и заяви, че решението ще бъде обжалвано
Благомир Коцев не е проблемът на Варна, заяви председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев в позиция във Фейсбук профила си.
"Проблемът е моделът, срещу който той се изправи", каза той по повод решението на Общинската избирателна комисия (ОИК) да отстрани Благомир Коцев от поста на кмет на Варна. Решението ще бъде обжалвано, подчерта Василев.
,,След като кметът на Варна Благомир Коцев засегна бизнес интереси, сложи край на незаконните сделки с общинско имущество и спря незаконния град в Баба Алино, тази вечер дойде ответният удар на задкулисието: ОИК – Варна отне мандата на избрания от варненци кмет", се казва в позицията на Василев.
"Формалният повод са отпуски от времето, в което Коцев беше задържан близо 5 месеца в ареста, обясни той и допълни, че сега същото обстоятелство - принудителното му отсъствие от работното място заради задържането - се превръща в инструмент за отстраняването му от кметския пост".
По негови думи така се създава абсурден и опасен прецедент държавната репресия да отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане да се използват като основание да му бъде отнет и мандатът.
,,Срещу него се обединиха политически и икономически кръгове, които виждат в промяната заплаха за установените си позиции. Именно затова опитите за отстраняването му не могат да бъдат разглеждани изолирано от цялостната битка за бъдещето на Варна", посочи Асен Василев.
,,Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи", каза още той.
Според Асен Василев това не е правосъдие, а отмъщение и свалянето на Коцев като кмет е опит ,,Дънката", ТИМ и статуквото да си изберат служебно кмет през общинския съвет.