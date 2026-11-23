,,След като кметът на Варна Благомир Коцев засегна бизнес интереси, сложи край на незаконните сделки с общинско имущество и спря незаконния град в Баба Алино, тази вечер дойде ответният удар на задкулисието: ОИК – Варна отне мандата на избрания от варненци кмет", се казва в позицията на Василев.

"Формалният повод са отпуски от времето, в което Коцев беше задържан близо 5 месеца в ареста, обясни той и допълни, че сега същото обстоятелство - принудителното му отсъствие от работното място заради задържането - се превръща в инструмент за отстраняването му от кметския пост".

По негови думи така се създава абсурден и опасен прецедент държавната репресия да отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане да се използват като основание да му бъде отнет и мандатът.

,,Срещу него се обединиха политически и икономически кръгове, които виждат в промяната заплаха за установените си позиции. Именно затова опитите за отстраняването му не могат да бъдат разглеждани изолирано от цялостната битка за бъдещето на Варна", посочи Асен Василев.