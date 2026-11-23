Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов иска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна и се разграничава от гласуването им във връзка с мандата на кмета Благомир Коцев, съобщи политическата партия във Фейсбук.

ОИК – Варна тази вечер взе решение да прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев.

Бойко Борисов заяви още, че партията не иска служебна победа в морския град. От ГЕРБ припомнят за заседанието, провело се на 22 ноември 2025 г., на което Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов е взела единодушно решение да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна.

„С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи. Не искаме ГЕРБ, името на партията и това на нашия лидер да бъдат включвани в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Същата препоръка получиха и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ – да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна“, посочиха от пресцентъра на ГЕРБ.