Манчестър Юнайтед следи Айвън Тони като възможно попълнение за зимния трансферен прозорец, съобщава TEAMtalk. Клубът търси подсилване в атака заради контузиите на Бенямин Шешко и неясното бъдеще на Джошуа Зиркзее, който може да напусне “Олд Трафорд” в началото на 2027 г.

Според изданието Юнайтед обмисля да привлече 30-годишния английски национал под наем с опция за постоянен трансфер. Интерес към нападателя проявяват още Арсенал, Челси и Тотнъм.

Тони има желание да се завърне във Висшата лига. Нападателят се надява, че силни изяви в английското първенство ще увеличат шансовете му да попадне в състава на Англия за Евро 2028.

Между 2020 и 2024 г. Тони записа 72 гола и 23 асистенции в 141 мача за Брентфорд. Във Висшата лига той има 36 попадения и 11 асистенции в 85 срещи.

За Ал Ахли нападателят е отбелязал 88 гола и е направил 21 асистенции в 110 двубоя. От началото на настоящия сезон той има 16 попадения и четири асистенции в 17 мача във всички турнири.