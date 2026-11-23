Коби Мейну призова съотборниците си в Манчестър Юнайтед да поемат отговорност след загубата с 0:4 от Ливърпул на „Анфийлд“. Халфът определи положението на „червените дяволи“ като най-тежкото, в което са се намирали, и подчерта, че отборът трябва да намери изход със собствени сили.

„Сега трябва да покажем дали имаме характер. Намираме се в най-тежката си ситуация и никой няма да ни спаси, освен самите ние. Никой няма да ни подаде ръка. Трябва да работим, да разчитаме един на друг и се надявам това да доведе до положителен край“, каза Мейну пред клубната телевизия MUTV.

Поражението беляза дебюта на Маурисио Почетино начело на Юнайтед. Това е най-тежката загуба за нов мениджър на клуба в първия му мач от 1926 г., когато отборът отстъпва със същия резултат пред Болтън при дебюта на Лал Хилдич.

Юнайтед остана с десет души още в началните минути след директния червен картон на Лени Йоро. Ливърпул отбеляза два бързи гола и добави още два след почивката. Според Мейну изгонването е променило хода на двубоя, а топката вече е била при вратаря, когато съперникът е паднал.

Халфът защити съотборниците си за усилията им след червения картон и посочи, че натовареният календар оставя малко време за анализ.

„Вземаме си поуките от мача и продължаваме напред“, добави Мейну.