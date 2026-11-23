Тайсън Фюри говори открито за психичното си здраве в документален филм, посветен на живота и кариерата му. Британецът разказва, че в най-тежкия период е чувал гласове, които заплашвали него и семейството му. Съпругата му Парис признава, че тогава е била силно уплашена за състоянието му.

„Думите не могат да опишат мрака, в който бях“, споделя Фюри. Той описва преживяното като „живот в ада“ и признава, че се е страхувал да не бъде настанен принудително в психиатрично заведение.

Филмът проследява и месеците след победата над Владимир Кличко през 2015 г., с която Фюри стана световен шампион. Боксьорът разказва, че след този успех е изпаднал в тежка депресия и е започнал да злоупотребява с алкохол и наркотици.

През юни 2016 г. Фюри бил приет по спешност в болница със съмнения за инфаркт. Парис си спомня, че го намерила уплашен и свързан с медицинска апаратура. По думите на боксьора лекарите първоначално предположили, че преживява нервен срив. При последвалата консултация с психиатър били обсъдени симптоми на депресия, тревожност и биполярно разстройство. По разказа на Парис тогава станало ясно и за диагнозата шизофрения.

Фюри си спомня, че е изпитвал тревожност още на пет или шест години, когато не е разбирал какво се случва с него. Премиерата на 90-минутния документален филм е този петък в Netflix.