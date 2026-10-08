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Фюри и Джошуа ще излязат на ринга след 01:00 часа в Кардиф

Фюри и Джошуа ще излязат на ринга след 01:00 часа в Кардиф
АП/БТА

Организаторите искат стадионът да остане отворен до 03:30 часа, за да привлекат зрителите в Северна Америка

Тайсън Фюри и Антъни Джошуа планират да започнат загрявките си на ринга около 01:00 часа местно време на 12 декември за дългоочаквания двубой на стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Според подадено заявление до местните власти съоръжението трябва да остане отворено до 03:30 часа. Искането все още не е получило окончателно одобрение.

Мачът между двамата бивши световни шампиони е определян от организаторите като най-големия в историята на британския бокс.

Кардиф е избран за домакин, след като други големи съоръжения, сред които и стадион „Уембли“ в Лондон, не са могли да предложат необходимите късни часове. Началото след полунощ е съобразено с телевизионната аудитория в Северна Америка.

Двубоят ще бъде излъчен по Netflix. Саудитският организатор Турки Алалших първоначално е искал срещата да се проведе в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Говорител на Общинския съвет на Кардиф потвърди, че е внесено заявление за удължаване на разрешеното време за музика на живо и продажба на алкохол до 03:00 часа.

Покривът на стадиона ще остане затворен през цялото събитие. Всички притежатели на билети трябва да заемат местата си най-късно до 23:30 часа на 11 декември, като след този час няма да бъдат допускани зрители.

Билетите за двубоя между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще бъдат пуснати в продажба в петък.

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