Пътят между курорта Слънчев бряг и Варна е затворен за движение заради преобърнат тежък кран в района на прохода към Обзор. Ограничението е въведено и в двете посоки, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас, цитирани от БТА.

Инцидентът е станал вечерта на 22 ноември, когато кран с тегло около 40 тона се е преобърнал на една страна върху склон край пътя.

Заради необходимостта от специализирана тежка техника за изтеглянето на машината и обезопасяването на района движението по пътния участък е преустановено.

Ограничението е въведено от контролно-пропускателния пункт "Кошарица“, като автомобилите не се допускат да преминават през затворения участък.

На място се извършват действия по изтеглянето на крана и освобождаването на пътното платно. Работата е затруднена от голямото тегло на машината, което налага използването на специализирана техника.

Пътят ще остане затворен до приключване на операциите и осигуряване на безопасни условия за движение.

Очаква се движението да бъде възстановено след изтеглянето на крана и обезопасяването на участъка.