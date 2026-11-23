Затвориха пътя между Слънчев бряг и Варна заради преобърнат 40-тонен кран
Движението е спряно в двете посоки, докато специализирана техника изтегля тежката машина от района на прохода към Обзор
Пътят между курорта Слънчев бряг и Варна е затворен за движение заради преобърнат тежък кран в района на прохода към Обзор. Ограничението е въведено и в двете посоки, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас, цитирани от БТА.
Инцидентът е станал вечерта на 22 ноември, когато кран с тегло около 40 тона се е преобърнал на една страна върху склон край пътя.
Заради необходимостта от специализирана тежка техника за изтеглянето на машината и обезопасяването на района движението по пътния участък е преустановено.
Ограничението е въведено от контролно-пропускателния пункт "Кошарица“, като автомобилите не се допускат да преминават през затворения участък.
На място се извършват действия по изтеглянето на крана и освобождаването на пътното платно. Работата е затруднена от голямото тегло на машината, което налага използването на специализирана техника.
Пътят ще остане затворен до приключване на операциите и осигуряване на безопасни условия за движение.
Очаква се движението да бъде възстановено след изтеглянето на крана и обезопасяването на участъка.