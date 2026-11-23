Унгарският министър-председател Петер Мадяр заяви в понеделник, че скоро ще посети Закарпатската област в Западна Украйна, за да изрази подкрепата си за живеещото там етническо унгарско малцинство, предава Ройтерс.

Въпросът за правата на унгарците в Закарпатието отдавна е източник на напрежение между Киев и Будапеща, която обвинява украинските власти в ограничаване на културните, образователните и езиковите права на общността.

Въпреки че Мадяр заема по-малко конфронтационна позиция спрямо Киев в сравнение със своя предшественик Виктор Орбан – и през октомври обяви, че с украинския президент Володимир Зеленски са договорили поставянето на двустранните отношения на нова основа – той многократно подчертава, че Унгария няма да изпраща оръжия на Украйна и настоява за реален напредък по отношение на малцинствените права.

„Нито един унгарски премиер не е посещавал унгарците в Закарпатието от началото на войната. Това скоро ще се промени, когато се завърна там като министър-председател след посещението си като опозиционен лидер през 2024 г.“, заяви Мадяр пред парламента. Областта Закарпатие се намира в Карпатите и граничи с четири държави членки на ЕС – Унгария, Румъния, Словакия и Полша.

По време на изказването си унгарският премиер повтори и позицията си, че преговорите за следващия 7-годишен бюджет на Европейския съюз и разговорите за финансова подкрепа за Украйна трябва да се водят отделно. Той подчерта, че Будапеща не може да приеме последното предложение за бюджета на ЕС, представено в събота от председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Очаква се темата за многогодишната финансова рамка да бъде обсъдена още в понеделник в Братислава на среща на Мадяр с колегите му от Чехия, Полша и Словакия. По-рано този месец германският канцлер Фридрих Мерц призова новият бюджет на ЕС от 2028 г. да засили разходите за отбрана и конкурентоспособност, но и да гарантира, че всички държави членки допринасят за подкрепата на Киев – позиция, която словашкият премиер Роберт Фицо определи като „изнудване“. Припомняме, че през декември миналата година ЕС договори заем от 90 милиарда евро за Украйна, от който Унгария, Словакия и Чехия се отказаха, като дадоха знак, че няма да участват и в нови подобни финансови механизми.