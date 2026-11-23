Стотици училища в Германия и Дания получиха бомбени заплахи по електронната поща в понеделник сутринта, съобщиха местните власти, цитирани по Ройтерс.

Това е поредният случай от вълната от подобни инциденти в цяла Европа, при която злоумишленици всяват паника чрез фалшиви сигнали и кибератаки.

В Германия са засегнати около 450 учебни заведения в цялата страна, сочат данни на полицията в югозападния град Фрайбург. Оттам уточниха, че към момента няма доказателства за реална и конкретна опасност за нито едно от училищата. Аналогични успокоителни позиции изразиха и властите в Берлин, докато полицията в провинция Тюрингия посъветва учебните занятия да продължат по график, тъй като целта на извършителите очевидно е единствено сплашване.

Подобна е ситуацията и в съседна Дания. Датската полиция потвърди, че разследва бомбени заплахи, изпратени до няколко училища в страната, като подчерта, че засега няма основание за безпокойство сред учениците и родителите.

През последните седмици серия от фалшиви сигнали и кибератаки разтърсиха ежедневието в редица европейски държави, засягайки не само образователни институции, но и супермаркети, кръвни банки, системи за контрол на въздушния трафик и медии.

Само през миналата седмица над 10 училища в Испания бяха евакуирани заради имейли с взривни заплахи, а по-рано този месец хиляди учебни заведения в Италия също преминаха през принудителна евакуация по идентичен сценарий.