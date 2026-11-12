Макрон: Няма достатъчно доказателства, че чужди сили стоят зад бомбените заплахи в Европа
Френският президент обяви, че страната му е в повишена готовност и планира заседание на Съвета по отбрана и сигурност по въпроса
Френският президент Еманюел Макрон заяви, че все още няма достатъчно доказателства, за да се припишат на чужди сили множеството бомбени заплахи, разпространяващи се в Европа. Той коментира темата пред журналисти по време на срещата на върха на европейските лидери в Дъблин, предаде Франс прес.
Макрон съобщи, че заради зачестилите сигнали френските власти са повишили готовността си и предстои да бъде свикано заседание на Съвета по отбрана и сигурност.
"Предвид тази вълна от бомбени заплахи и предупреждения, ние, разбира се, сме в повишена готовност. След няколко дни ще имам възможност да свикам заседание на Съвета по отбрана и сигурност по този въпрос", заяви Макрон.
Френският държавен глава подчерта, че засега няма основания да се твърди, че зад заплахите стоят външни сили.
"Към момента, в който ви говоря, не разполагаме с достатъчно доказателства, за да можем да определим виновниците. На този етап не можем да кажем, че зад тези обаждания стоят външни сили", посочи той пред медиите в ирландската столица.