Специален гост в лагера на националния отбор
Георги Миланов вдъхна увереност на футболистите на Атанас Рибарски
Звездата на Ботев Пловдив Георги Миланов беше специален гост в лагера на националния отбор преди домакинството на Исландия от Лига на нациите в петък.
Опитният полузащитник посети "лъвовете" преди днешната тренировка на стадион "Христо Ботев" и вдъхна увереност на футболистите.
Миланов отправи призив към феновете да подкрепят "трикольорите" в предстоящата среща.
Георги Миланов е един от най-опитните играчи в българския футбол. Той е изиграл 54 мача с националната фланелка, в които е вкарал два гола.