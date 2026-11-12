Звездата на Ботев Пловдив Георги Миланов беше специален гост в лагера на националния отбор преди домакинството на Исландия от Лига на нациите в петък.

Опитният полузащитник посети "лъвовете" преди днешната тренировка на стадион "Христо Ботев" и вдъхна увереност на футболистите.

Миланов отправи призив към феновете да подкрепят "трикольорите" в предстоящата среща.

Георги Миланов е един от най-опитните играчи в българския футбол. Той е изиграл 54 мача с националната фланелка, в които е вкарал два гола.