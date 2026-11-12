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Специален гост в лагера на националния отбор

Специален гост в лагера на националния отбор
Facebook/ Team Bulgaria

Георги Миланов вдъхна увереност на футболистите на Атанас Рибарски

Звездата на Ботев Пловдив Георги Миланов беше специален гост в лагера на националния отбор преди домакинството на Исландия от Лига на нациите в петък

Опитният полузащитник посети "лъвовете" преди днешната тренировка на стадион "Христо Ботев" и вдъхна увереност на футболистите. 

Миланов отправи призив към феновете да подкрепят "трикольорите" в предстоящата среща. 

Георги Миланов е един от най-опитните играчи в българския футбол. Той е изиграл 54 мача с националната фланелка, в които е вкарал два гола. 

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