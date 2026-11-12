Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

Илия Груев сподели очакванията си за мача на България срещу Исландия от Лигата на нациите. Двубоят е на 13 ноември от 21:45 часа на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

“Чувствам се добре и навлизам в ритъм. Радвам се, че съм с националния отбор и че направих първата крачка, като играх за Лийдс във Висшата лига. Надявам се да натрупам все повече минути”, каза полузащитникът.

Груев се върна и към първата среща с Исландия в Рейкявик. Според него България започна добре и имаше възможности за гол.

“Ако вкараме първия гол, мачът може да се развие добре за нас. Ако не допускаме елементарни грешки и се възползваме от шансовете си, имаме възможност да ги победим”, заяви националът.