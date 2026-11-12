Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

Илия Груев посочи как България може да победи Исландия
БТА

Полузащитникът се радва на завръщането си в игра за Лийдс и се надява постепенно да натрупа повече минути във Висшата лига

Илия Груев сподели очакванията си за мача на България срещу Исландия от Лигата на нациите. Двубоят е на 13 ноември от 21:45 часа на стадион “Христо Ботев” в Пловдив.

“Чувствам се добре и навлизам в ритъм. Радвам се, че съм с националния отбор и че направих първата крачка, като играх за Лийдс във Висшата лига. Надявам се да натрупам все повече минути”, каза полузащитникът.

Груев се върна и към първата среща с Исландия в Рейкявик. Според него България започна добре и имаше възможности за гол.

“Ако вкараме първия гол, мачът може да се развие добре за нас. Ако не допускаме елементарни грешки и се възползваме от шансовете си, имаме възможност да ги победим”, заяви националът.

Още по темата

Рибарски обясни отсъствието на Кристиан Димитров и Валентин Антов преди мача с Исландия

Рибарски обясни отсъствието на Кристиан Димитров и Валентин Антов преди мача с Исландия

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Тордарсон преди мача с България: Не трябва да позволяваме те да диктуват играта

Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

Гилфи Сигурдсон преди мача с България: Важно е да спечелим в Пловдив

Селекционерът на Исландия очаква силен старт от България в Пловдив

Селекционерът на Исландия очаква силен старт от България в Пловдив

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Специален гост в лагера на националния отбор

Специален гост в лагера на националния отбор

Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

Рибарски обясни отсъствието на Кристиан Димитров и Валентин Антов преди мача с Исландия

Рибарски обясни отсъствието на Кристиан Димитров и Валентин Антов преди мача с Исландия

УЕФА глоби Левски с 44 000 евро и наложи условно затваряне на сектори

УЕФА глоби Левски с 44 000 евро и наложи условно затваряне на сектори

Водещи

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

КНСБ към "Кауфланд": Гарантирайте, че глобата от 76 млн. евро няма да доведе до съкращения

  • Преди 5 минути
Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

Тръмп заплаши да удвои митата за Мексико заради мигрантска група, насочила се към САЩ

  • Преди 14 минути
Специален гост в лагера на националния отбор

Специален гост в лагера на националния отбор

  • Преди 17 минути
Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

Мегастадионът на Саудитска Арабия за Мондиал 2034 е на крачка от откриването

  • Преди 18 минути
Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания

Калин Стоянов поиска две министерски оставки след трагедията на "Тракия": Време е за отговорност, не за оправдания

  • Преди 21 минути
Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

Норвегия предупреди за повишен риск от руски саботажи

  • Преди 24 минути
Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

Енчо Керязов: Над 600 000 литра вода изтекоха от басейн "Диана", има съмнения за умишлен саботаж

  • Преди 36 минути
Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

Саудитска Арабия оказва натиск върху ЕС да обяви йеменските хути за терористична групировка

  • Преди 40 минути
България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

България U17 натисна след почивката, но отстъпи на Сърбия в първия си мач

  • Преди 45 минути
Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

Потребителската кошница най-скъпа в София, най-евтина в Монтана: Разликата е близо 8 евро

  • Преди 52 минути
Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

Тръмп: САЩ не се нуждаят от споразумение с Иран, Ванс да се фокусира върху вътрешните проблеми

  • Преди 58 минути
15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

15-годишно момче остана кръгъл сирак след трагедията на "Тракия": Община Стралджа започна дарителска кампания

  • Преди 1 час
Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

Илия Груев посочи как България може да победи Исландия

  • Преди 1 час
Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

Румен Гечев и Кузман Илиев за Бюджет 2027: Без реформи и силна индустрия няма устойчиви публични финанси

  • Преди 1 час
Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

Четири танкера са били ударени от експлозии в Ормузкия проток

  • Преди 1 час