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Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г.

Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г.
Facebook/ Nikola Tsolov Racing

Българинът няма да има титулярно място, но ще работи с двата отбора и ще се подготвя за следващата крачка във Формула 1

Никола Цолов ще бъде тестов и резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през следващия сезон във Формула 1, съобщават австрийски медии. Българинът не успя да си осигури титулярно място във втория отбор, който потвърди Лиам Лоусън и Арвид Линдблад за 2027 г.

В новата си роля Цолов ще бъде част от структурата на двата тима, чиито титулярни пилоти са Макс Ферстапен и Исак Хаджар в Ред Бул, както и Лоусън и Линдблад в Рейсинг Булс.

“Изключително съм щастлив и благодаря на Ред Бул, че ми даде тази възможност. Още от присъединяването ми към Академията получавам невероятна подкрепа, благодарение на която се развих и като пилот, и като личност. Кариерата ми прогресира много бързо и дължа много на всички, които вярваха в мен и ми помогнаха да стигна дотук”, казва Цолов.

Българинът подчерта, че целта му остава място на стартовата решетка във Формула 1. “Амбициите ми са ясни. Искам да стана пилот във Формула 1. Възможността да прекарам следващата година в подготовка за това е изключително добра. Уверен съм, че с подкрепата и опита на отбора ще бъда готов за следващата стъпка, когато се появи възможност”, заяви той.

През 2027 г. Цолов ще продължи да трупа опит и да работи с екипите на Ред Бул и Рейсинг Булс. Междувременно фокусът му остава върху края на сезона във Формула 2.

“Знам, че имам още много за учене, но съм готов да работя, да използвам максимално всяка възможност и да давам всичко от себе си за отбора. Сега искам да завърша възможно най-силно сезона във Формула 2”, добави българинът.

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