Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници
Достъпът е възстановен след ремонт на таванната облицовка
Метростанция „Цар Борис III“ отново е отворена за пътници след извършени ремонтни дейности по таванната облицовка в подлезната ѝ част.
Достъпът до станцията е възстановен, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД. От дружеството поднесоха извинения на столичани и гостите на града за причиненото неудобство и благодариха за разбирането.
ТАРАЛЕЖ припомня, че тази сутрин част от таванната облицовка на метростанция „Цар Борис III“ се срути, но при инцидента няма пострадали. Малко след 12:00 ч. метровлаковете започнаха да преминават през станцията, без да спират на нея.