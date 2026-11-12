Новини
Търси
Подкаст
Общество

Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници
ТАРАЛЕЖ

Достъпът е възстановен след ремонт на таванната облицовка

Метростанция „Цар Борис III“ отново е отворена за пътници след извършени ремонтни дейности по таванната облицовка в подлезната ѝ част.

Достъпът до станцията е възстановен, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД. От дружеството поднесоха извинения на столичани и гостите на града за причиненото неудобство и благодариха за разбирането.

ТАРАЛЕЖ припомня, че тази сутрин част от таванната облицовка на метростанция „Цар Борис III“ се срути, но при инцидента няма пострадали. Малко след 12:00 ч. метровлаковете започнаха да преминават през станцията, без да спират на нея. 

Още по темата

Двама младежи ограбиха ученици на спирка до метростанция в София

Двама младежи ограбиха ученици на спирка до метростанция в София

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

До 15 часа на 12 ноември е затворена метростанция „Цар Борис III"

Срути се таван на метростанция в София

Срути се таван на метростанция в София

Нови аварии оставиха части от София без парно и топла вода

Нови аварии оставиха части от София без парно и топла вода

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Факултетът по славянски филологии на СУ поиска отхвърляне на Закона за българския език

Факултетът по славянски филологии на СУ поиска отхвърляне на Закона за българския език

Водещи

Путин отхвърли чуждестранни войски в Украйна и потвърди териториалните претенции на Русия

Путин отхвърли чуждестранни войски в Украйна и потвърди териториалните претенции на Русия

  • Преди 7 минути
Траян Сарафов пред ТАРАЛЕЖ: Никола Цолов вече доказа, че има всичко необходимо за Формула 1

Траян Сарафов пред ТАРАЛЕЖ: Никола Цолов вече доказа, че има всичко необходимо за Формула 1

  • Преди 7 минути
Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

  • Преди 8 минути
Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г.

Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г.

  • Преди 21 минути
Испания одобри мерки срещу принудителните изселвания и спекулациите с жилища

Испания одобри мерки срещу принудителните изселвания и спекулациите с жилища

  • Преди 23 минути
Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

  • Преди 31 минути
Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Селекционерът на Исландия очаква силен старт от България в Пловдив

Селекционерът на Исландия очаква силен старт от България в Пловдив

  • Преди 36 минути
Дания очаква до седмица да обяви държавата за център за депортирани мигранти извън Европа

Дания очаква до седмица да обяви държавата за център за депортирани мигранти извън Европа

  • Преди 40 минути
Иван Иванов започна с убедителна победа във Вале до Лобо след дъждовно прекъсване

Иван Иванов започна с убедителна победа във Вале до Лобо след дъждовно прекъсване

  • Преди 43 минути
Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

  • Преди 45 минути
Петте скандинавски държави подготвят споразумение за обща отбрана в рамките на НАТО

Петте скандинавски държави подготвят споразумение за обща отбрана в рамките на НАТО

  • Преди 49 минути
Ювентус и Барселона следят краен защитник на Манчестър Сити

Ювентус и Барселона следят краен защитник на Манчестър Сити

  • Преди 54 минути
Факултетът по славянски филологии на СУ поиска отхвърляне на Закона за българския език

Факултетът по славянски филологии на СУ поиска отхвърляне на Закона за българския език

  • Преди 58 минути