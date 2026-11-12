Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Метростанция „Цар Борис III“ отново е отворена за пътници след извършени ремонтни дейности по таванната облицовка в подлезната ѝ част.

Достъпът до станцията е възстановен, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД. От дружеството поднесоха извинения на столичани и гостите на града за причиненото неудобство и благодариха за разбирането.

ТАРАЛЕЖ припомня, че тази сутрин част от таванната облицовка на метростанция „Цар Борис III“ се срути, но при инцидента няма пострадали. Малко след 12:00 ч. метровлаковете започнаха да преминават през станцията, без да спират на нея.