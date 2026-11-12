Иван Иванов започна с убедителна победа във Вале до Лобо след дъждовно прекъсване

Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов стартира с победа на турнира по тенис на твърди кортове във Вале до Лобо, Португалия. 18-годишният варненец се наложи над местния квалификант Вашку Леоте Прата с 6:3, 6:1 за 72 минути.

Поставеният под номер 7 Иванов започна силно и поведе с 5:1 след два пробива. Съперникът му върна единия брейк, но българинът затвори първия сет с 6:3.

Във втората част Иванов отново дръпна с 5:1. При резултат 30:15 срещата беше прекъсната заради дъжд. Няколко часа по-късно двубоят беше подновен, а българинът спечели двете му необходими разигравания и приключи мача.

Следващият съперник на Иванов ще бъде португалецът Жоао Домингеш. Турнирът във Вале до Лобо е с награден фонд от 30 хиляди евро.