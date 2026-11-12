Де Бройне може да напусне Наполи още през зимата

Кевин Де Бройне може да напусне Наполи през януари. Италианският клуб е отворен към преговори за продажбата на 35-годишния плеймейкър, съобщава журналистът Николо Шира.

Като възможен нов отбор за белгиеца се очертава ПСВ Айндховен. Според информацията нидерландският клуб вече е провел предварителни разговори с представители на футболиста и подготвя официална оферта.

Към момента няма потвърждение за постигнато споразумение между клубовете или с Де Бройне. Очаква се развитието по евентуалния трансфер да стане ясно през зимния прозорец.