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Де Бройне може да напусне Наполи още през зимата

Де Бройне може да напусне Наполи още през зимата
АП/БТА

Според журналиста Николо Шира клубът от Айндховен е потърсил информация за белгийския халф

Кевин Де Бройне може да напусне Наполи през януари. Италианският клуб е отворен към преговори за продажбата на 35-годишния плеймейкър, съобщава журналистът Николо Шира.

Като възможен нов отбор за белгиеца се очертава ПСВ Айндховен. Според информацията нидерландският клуб вече е провел предварителни разговори с представители на футболиста и подготвя официална оферта.

Към момента няма потвърждение за постигнато споразумение между клубовете или с Де Бройне. Очаква се развитието по евентуалния трансфер да стане ясно през зимния прозорец.

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