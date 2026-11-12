Новини
Търси
Подкаст
Общество

Обвинената в сводничество край Сапарева баня се грижела за детето на пострадала, докато майка му била с клиенти

Обвинената в сводничество край Сапарева баня се грижела за детето на пострадала, докато майка му била с клиенти
Министерство на вътрешните работи

Жената е обвиняема заедно с 34-годишен мъж, който остава в ареста, докато тя получи домашен арест

Районният съд в Дупница наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 34-годишния Й. Г., обвинен в сна повече от две лица, едното от които е непълнолетно. За 40-годишната Л. С., която също е обвиняема по случая, съдът определи мярка „домашен арест“.

Това съобщи за БТА прокурор Албена Рассолкова. По думите ѝ прокуратурата ще протестира решението за по-леката мярка спрямо Л. С.

Според материалите по делото от неустановена дата през 2025 г. до 10 ноември тази година в населено място в община Сапарева баня трима души са били склонявани към съвкупление. Сред пострадалите е 14-годишно момиче, а другите две лица са на 19 и 20 години.

От пресцентъра на съда уточняват, че двамата обвиняеми са живеели в едно домакинство с пострадалите. Те им осигурявали клиенти, хотели и помещения за извършване на сексуалните действия, както и транспорт, охрана и предпазни средства.

Съдът мотивира решението си с наличието на обосновано предположение, че двамата обвиняеми са съпричастни към престъплението, както и с реален риск да извършат друго. По делото са установени и няколко предходни осъждания на Й. Г. за умишлени престъпления, сред които и скорошна присъда за престъпление, свързано с наркотици.

От част от свидетелските показания става ясно, че в дома на Й. Г. двамата обвиняеми и някои от момичетата са държали и употребявали наркотични вещества.

Относно Л. С. съдът посочва, че въпреки че няма предишни осъждания, по делото има данни за държане и употреба на наркотични вещества - кристали, в дома ѝ. Установено е също, че тя е участвала активно в организацията на дейността и намирането на клиенти. Освен това се е грижела за детето на една от свидетелките, докато майката е извършвала сексуални действия с различни лица на различни адреси.

Според обвинението престъплението е извършено в период, когато Л. С. е била в отпуск за отглеждане на едно от трите ѝ общи деца с другия обвиняем. Тя е допуснала и извършването на подобни действия с непълнолетната си дъщеря.

Определението на Районния съд в Дупница може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжния съд в Кюстендил в тридневен срок.

Още по темата

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Двама обвинени за сводничество край Сапарева баня: Сред пострадалите е 14-годишно дете

Две предишни присъди за сексуални престъпления: Обвиняем за изнасилване остава в ареста

Две предишни присъди за сексуални престъпления: Обвиняем за изнасилване остава в ареста

Българин, осъден за сексуална експлоатация в Италия, остава в ареста

Българин, осъден за сексуална експлоатация в Италия, остава в ареста

Разследват сексуално посегателство над 77-годишна жена в Ловешко

Разследват сексуално посегателство над 77-годишна жена в Ловешко

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Водещи

Путин отхвърли чуждестранни войски в Украйна и потвърди териториалните претенции на Русия

Путин отхвърли чуждестранни войски в Украйна и потвърди териториалните претенции на Русия

  • Преди 7 минути
Траян Сарафов пред ТАРАЛЕЖ: Никола Цолов вече доказа, че има всичко необходимо за Формула 1

Траян Сарафов пред ТАРАЛЕЖ: Никола Цолов вече доказа, че има всичко необходимо за Формула 1

  • Преди 8 минути
Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

Две деца пострадаха при битови инциденти, транспортираха ги по спешност с медицински хеликоптери

  • Преди 8 минути
Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Полицията в Русе задържа двама непълнолетни с наркотици, открити са и два пистолета

Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г.

Никола Цолов ще бъде резервен пилот на Ред Бул и Рейсинг Булс през 2027 г.

  • Преди 22 минути
Испания одобри мерки срещу принудителните изселвания и спекулациите с жилища

Испания одобри мерки срещу принудителните изселвания и спекулациите с жилища

  • Преди 23 минути
Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

Нанков атакува Радев и Шишков: Властта обича фирмите с чувалите

  • Преди 32 минути
Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Метростанция „Цар Борис III“ отново отвори врати за пътници

Селекционерът на Исландия очаква силен старт от България в Пловдив

Селекционерът на Исландия очаква силен старт от България в Пловдив

  • Преди 37 минути
Дания очаква до седмица да обяви държавата за център за депортирани мигранти извън Европа

Дания очаква до седмица да обяви държавата за център за депортирани мигранти извън Европа

  • Преди 41 минути
Иван Иванов започна с убедителна победа във Вале до Лобо след дъждовно прекъсване

Иван Иванов започна с убедителна победа във Вале до Лобо след дъждовно прекъсване

  • Преди 43 минути
Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

Криско срещу промените в Закона за личната помощ: Тези семейства заслужават да бъдат чути и защитени

  • Преди 45 минути
Петте скандинавски държави подготвят споразумение за обща отбрана в рамките на НАТО

Петте скандинавски държави подготвят споразумение за обща отбрана в рамките на НАТО

  • Преди 50 минути
Ювентус и Барселона следят краен защитник на Манчестър Сити

Ювентус и Барселона следят краен защитник на Манчестър Сити

  • Преди 55 минути
Факултетът по славянски филологии на СУ поиска отхвърляне на Закона за българския език

Факултетът по славянски филологии на СУ поиска отхвърляне на Закона за българския език

  • Преди 58 минути