Обвинената в сводничество край Сапарева баня се грижела за детето на пострадала, докато майка му била с клиенти

Районният съд в Дупница наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 34-годишния Й. Г., обвинен в сна повече от две лица, едното от които е непълнолетно. За 40-годишната Л. С., която също е обвиняема по случая, съдът определи мярка „домашен арест“.

Това съобщи за БТА прокурор Албена Рассолкова. По думите ѝ прокуратурата ще протестира решението за по-леката мярка спрямо Л. С.

Според материалите по делото от неустановена дата през 2025 г. до 10 ноември тази година в населено място в община Сапарева баня трима души са били склонявани към съвкупление. Сред пострадалите е 14-годишно момиче, а другите две лица са на 19 и 20 години.

От пресцентъра на съда уточняват, че двамата обвиняеми са живеели в едно домакинство с пострадалите. Те им осигурявали клиенти, хотели и помещения за извършване на сексуалните действия, както и транспорт, охрана и предпазни средства.

Съдът мотивира решението си с наличието на обосновано предположение, че двамата обвиняеми са съпричастни към престъплението, както и с реален риск да извършат друго. По делото са установени и няколко предходни осъждания на Й. Г. за умишлени престъпления, сред които и скорошна присъда за престъпление, свързано с наркотици.

От част от свидетелските показания става ясно, че в дома на Й. Г. двамата обвиняеми и някои от момичетата са държали и употребявали наркотични вещества.

Относно Л. С. съдът посочва, че въпреки че няма предишни осъждания, по делото има данни за държане и употреба на наркотични вещества - кристали, в дома ѝ. Установено е също, че тя е участвала активно в организацията на дейността и намирането на клиенти. Освен това се е грижела за детето на една от свидетелките, докато майката е извършвала сексуални действия с различни лица на различни адреси.

Според обвинението престъплението е извършено в период, когато Л. С. е била в отпуск за отглеждане на едно от трите ѝ общи деца с другия обвиняем. Тя е допуснала и извършването на подобни действия с непълнолетната си дъщеря.

Определението на Районния съд в Дупница може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжния съд в Кюстендил в тридневен срок.