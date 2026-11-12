Работодателите подкрепиха Бюджет 2027 с резерви, КНСБ постави условия, КТ "Подкрепа" е против

Работодателските организации подкрепят принципно проекта за държавен бюджет за 2027 г., но с редица забележки и предложения. КНСБ е готова да го подкрепи при определени условия, докато КТ "Подкрепа" категорично се обяви против. Това стана ясно след извънредното заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което социалните партньори обсъдиха проектобюджета.

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев обобщи позициите след заседанието, на което бяха разгледани и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавното обществено осигуряване (ДОО).

От Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепиха проекта, но настояха за по-амбициозно намаляване на бюджетния дефицит. Председателят на организацията Румен Радев припомни предложението за дефицит до 2% от БВП през 2027 г., 1% през 2028 г. и балансиран бюджет през 2029 г.

АИКБ оценява положително запазването на основните данъчни ставки и увеличаването на прага за задължителна регистрация по ДДС до 60 000 евро. Организацията обаче се противопоставя на повишаването на максималния осигурителен доход до 2400 евро и на увеличаването на минималните осигурителни доходи с 6,4%.

Подкрепа за бюджета изразиха и от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).

"Пожелавам ви кураж в удържането на разходните реформи, тъй като иначе огромното напрежение в приходите просто няма да има смисъл", заяви изпълнителният директор на организацията Боян Митракиев.

Българската стопанска камара (БСК) подкрепя проектобюджета със сериозни резерви, като основното ѝ възражение е срещу предложения 33-процентен данък върху свръхпечалбите.

Председателят на БСК Добри Митрев предупреди, че подобна мярка създава несигурност за бизнеса и изпраща негативен сигнал към инвеститорите. От организацията настояват предложението да бъде оттеглено и изразяват притеснения от продължаващото нарастване на държавния дълг.

Сходна позиция изразиха и от Българската търговско-промишлена палата (БТПП). Председателят ѝ Цветан Симеонов определи данъка върху свръхпечалбите като непазарна и субективна мярка, която няма да допринесе за устойчивостта на публичните финанси.

От КНСБ заявиха, че са готови да подкрепят бюджета, ако бъдат взети предвид исканията им за политиката по доходите и отпадане на 7-процентния данък върху ваучерите за храна.

Президентът на синдиката Пламен Димитров изрази опасения, че ограничаването на разходите и субсидиите може да създаде икономически затруднения през следващите години.

В същото време той оцени положително предвидените помощи за деца и подкрепата за семействата.

КТ "Подкрепа" отказа да подкрепи проектобюджета за 2027 г., въпреки че приветства посоката към фискална консолидация.

Иоанис Партениотис от синдиката обясни, че организацията не приема заложените размери на минималната работна заплата, минималната пенсия и средствата за възнаграждения в бюджетния сектор.

Според него предложеният бюджет не създава достатъчно условия за намаляване на социалните неравенства, бедността и демографските проблеми.

От своя страна финансовият министър Гълъб Донев защити проекта, като заяви, че той цели връщане на публичните финанси към устойчивост, без да се изоставя подкрепата за доходите, семействата и инвестициите.

По думите му правителството предвижда мерки за подобряване на събираемостта на приходите, ограничаване на укриването на данъци и осигуровки и намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.