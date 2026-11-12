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Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените

Александър Пулев: Категорично няма да допуснем увеличение на цените
БТА

Вицепремиерът даде брифинг за нов мащабен пакет от мерки срещу енергийната криза

Правителството подготвя пакет от мерки на стойност 2 млрд. евро в подкрепа на българските домакинства, бизнеса и енергоемката индустрия. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, като увери, че цените на тока и парното няма да се увеличават през отоплителния сезон.

По думите му мерките са разработени след поредица от срещи с представители на бизнеса, индустрията, браншовите организации и синдикатите.

"Щастлив съм да заявя, че в хода на един доста конструктивен диалог сме готови да обявим цялостен пакет от мерки в размер на 2 милиарда евро в подкрепа на българските домакинства, семейства, небитови потребители и енергоемката индустрия", заяви Пулев.

Вицепремиерът определи настоящата енергийна криза като безпрецедентна, посочвайки войната в Украйна, конфликта в Иран и натрупаните икономически проблеми като основни фактори за сътресенията на международните пазари.

"Това не е просто следващият енергиен шок. Международната агенция по енергетика го окачестви като най-сериозната криза в историята на енергетиката. Цените са безпрецедентни и действията на правителството са безпрецедентни", подчерта той.

Един от основните акценти в изявлението беше обещанието, че домакинствата няма да плащат по-скъп ток и парно през отоплителния сезон.

"Вашите цени на тока, на парното няма да се увеличат през отоплителния сезон. Това го гарантирам. Няма да се увеличат. Не слушайте опозицията, не слушайте и не гледайте международни котировки и пазари", категоричен беше министърът.

Той призова гражданите да разграничават международните борсови цени на енергийните ресурси от сумите, които заплащат по сметките си.

"Категорично няма да допуснем увеличение на цените. И тук говорим за всички видове енергоносители, за всички категории. Говорим за ток, говорим за парно, говорим за газ", заяви Пулев.

Правителството предвижда и увеличаване на подкрепата за енергоемката индустрия, която според представените данни осигурява близо 300 хиляди работни места и формира около 25% от брутната добавена стойност в икономиката.

"Аз искрено вярвам, че българският бизнес е боеспособен. Много вярвам в конкурентоспособността на българската икономика. Но живеем в трудни времена и сме длъжни да дадем мощна подкрепа на енергоемката индустрия", посочи той.

Планира се интензитетът на подпомагането по действащата програма за енергоемките предприятия да бъде увеличен от 50 на 70%. Промяната е в процес на съгласуване с европейските институции.

Част от общия пакет ще бъде и нова програма за 500 млн. евро чрез Българската банка за развитие. Тя ще бъде насочена към търговците, малките и средните предприятия и енергоемките производства.

За небитовите потребители се подготвят и допълнителни механизми за подкрепа чрез Фонд "Сигурност на електроенергийната система".

"Средства ще има, подкрепа ще има. Ще направим цялостни брифинги и анализи на индивидуална база, за да запознаем всички заинтересовани страни с процеса", увери Пулев.

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