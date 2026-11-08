АИКБ настоява за по-нисък праг за компенсации на бизнеса заради скъпия ток

Прагът за изплащане на компенсации на бизнеса при високи цени на електроенергията трябва да бъде намален. Това заяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев пред БНР.

Според действащия механизъм предприятията могат да получават компенсации в размер до 80% от цената на електроенергията над 180 евро за мегаватчас. Работодателската организация настоява този праг да бъде преразгледан, след като първоначално е бил предвиден на ниво от 123 евро.

От АИКБ вече са представили притесненията си пред Министерството на енергетиката.

Радев предупреди, че поскъпването на електроенергията се наблюдава още от август, а през октомври ситуацията се е изострила значително.

По думите му през септември държавата е променила начина за изчисляване на компенсациите за небитовите потребители. Вместо помощта да се определя на месечна база, вече се предвижда усредняване за целия ценови период до 30 юни 2027 г.

"Тогава, когато си в най-големите проблеми и при най-високите цени, може да се окаже, че няма да получиш достатъчно помощ", предупреди председателят на АИКБ.

Според него новият механизъм създава риск предприятията да не получат необходимата финансова подкрепа точно когато разходите им за електроенергия са най-високи.

Радев обърна внимание и на ограничените средства във Фонд "Сигурност на електроенергийната система", чрез който се финансират различни компенсационни механизми.

Той коментира и подкрепата за домакинствата, топлофикационните дружества и енергоинтензивните предприятия, като изрази недоволство от забавянето на либерализацията на електроенергийния пазар за битовите потребители.

Председателят на АИКБ засегна и развитието на възобновяемите енергийни източници.

По думите му новите соларни проекти вече се реализират на пазарен принцип, а произведената от тях електроенергия е сред най-евтините в региона.

Радев обаче постави въпроса за продължаващото подпомагане на част от по-старите инсталации, които според него вече са възвърнали първоначалните си инвестиции, но продължават да получават средства.