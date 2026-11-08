България изрази солидарност с Полша след кървавата стрелба в Краков

България изрази солидарност с Полша след нападението в Краков, при което загинаха шестима души, а други 16 бяха ранени. Министърът на външните работи Велислава Петрова отправи съболезнования към полския си колега Радослав Шикорски и полския народ.

В публикация в социалната мрежа X Петрова изрази съпричастност към семействата на жертвите и пожела бързо възстановяване на пострадалите.

"Мислите ни са със семействата на загиналите", написа външният министър, като отправи пожелания за възстановяване и към ранените полицаи, участвали в спирането на нападателя.

Стрелбата е извършена в събота следобед, 7 ноември, в района на Главния пазарен площад в центъра на Краков.

Според полската полиция нападателят е навлязъл с автомобил сред хората на площада, след което е започнал да стреля по случайни минувачи през прозореца на превозното средство с дългоцевно оръжие.

При атаката са убити шестима души, а 16 са ранени, сред които двама полицейски служители и самият извършител.

Разследването разкри и още три жертви в дома на заподозрения. Полският премиер Доналд Туск съобщи за откритите тела, а впоследствие полицията уточни, че става дума за 53-годишния баща, 52-годишната майка и 20-годишната сестра на нападателя.

Полските власти продължават разследването на обстоятелствата около нападението.