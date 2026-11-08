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"Възраждане": Бюджет 2027 удря българските семейства с нов дълг и по-високи данъци

"Възраждане": Бюджет 2027 удря българските семейства с нов дълг и по-високи данъци
БТА

От партията разкритикуваха планирания нов дълг от 8,6 млрд. евро и настояха за намаляване на ДДС върху горивата

"Бюджет 2027 удря българските семейства - милиарди нов дълг и все по-малко пари за живот." Това заявиха от "Възраждане" в позиция до медиите, в която отправят остри критики към финансовата политика на правителството на Румен Радев.

От партията посочват, че кабинетът планира поемането на нов държавен дълг в размер на 8,6 млрд. евро, докато домакинствата се сблъскват с растящи разходи за храна, отопление и отглеждане на деца.

"Жалко, че оправданията на правителството не могат да се ядат, не плащат сметките за ток и не зареждат резервоарите на автомобилите. Защото зад всяка цифра в бюджета стоят реални семейства, които всеки месец се борят да покрият най-обикновените си разходи", заявяват от формацията.

Според "Възраждане" планираните близо 56 млрд. евро разходи, бюджетен дефицит от 4,9 млрд. евро и нов дълг от 8,6 млрд. евро няма да решат проблемите с поскъпването.

От партията припомнят, че годишната инфлация през септември е достигнала 5,7%, а натрупаното поскъпване за последните пет години е 42,4%.

Критики са отправени и към предвидените промени в доходите. Минималната работна заплата се планира да достигне 660 евро, възнагражденията в бюджетната сфера да нараснат с 5%, а пенсиите да бъдат увеличени със 7,8% от юли 2027 г.

Особено недоволство предизвикват предложението за 7% данък върху ваучерите за храна и размерът на обезщетението за втората година майчинство, което се предвижда да достигне 450 евро.

От "Възраждане" смятат, че тези мерки не осигуряват достатъчна подкрепа за работещите родители и семействата с малки деца.

"Самият премиер признава, че целта не е намаляване на цените, а забавяне на тяхното покачване. Тоест управляващите очакват хората просто да приемат, че храната, отоплението и ежедневието им ще продължат да поскъпват", коментират от партията.

Според формацията еднократната помощ от 50 евро не може да компенсира постоянно растящите разходи на домакинствата.

От "Възраждане" настояват за намаляване на ДДС върху горивата, като аргументират предложението с влиянието на енергийните цени върху транспорта, храните и останалите стоки от първа необходимост.

Партията критикува и предвиденото увеличение на максималния осигурителен доход до 2400 евро, както и планираното намаляване на разходите за персонал в държавната администрация.

"Румен Радев дойде на власт с обещания да се справи с ценовата криза и да не увеличава данъците. Днес обаче семействата не виждат обещаното облекчение. Виждат нов дълг, по-висока осигурителна тежест и доходи, които трудно догонват поскъпването", заявяват в заключение от "Възраждане".

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