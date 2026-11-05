Новини
Търси
Подкаст
Политика

"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна
БТА

„Възраждане“ поставя и въпроса за контрола върху пребиваването на чужди граждани в България

Възраждане“ отново настоява в декларация за прекратяване на военната помощ от България за Украйна.

На 2 ноември край Киев се случи нещо, което заслужава много повече внимание от поредното дипломатическо уверение, че всичко в Украйна се извършва в името на демокрацията и европейските ценности. Украински граждани се събраха пред сградата, наречена „къща на ужасите“, използвана от подразделение на Украинската национална гвардия, свързвано с корпуса „Азов“. Поводът бяха разпространени сведения за незаконно задържане и издевателства над мобилизирани и военнослужещи, напуснали самоволно своите части“, посочи Коста Стоянов по повод причината за декларацията, предава БТА.

"Ние от „Възраждане“ смятаме, че България трябва категорично да прекрати военната помощ за Украйна и да бъде представен публичен отчет за вече предоставените ресурси от началото на войната досега“, прочете Стоянов.

По думите му става дума за българско имущество, български средства и решения, които трябва да бъдат защитени в интерес на българските граждани.

От политическата сила питат какво точно се е случило в тази „къща на ужасите“ и какви действия ще последват, ако разследването установи злоупотреба с власт. Тези въпроси, по думите на Коста Стоянов, са особено важни, когато става дума за държава, която получава огромна военна и финансова подкрепа от Европейския съюз в размер на милиарди евро. 

„Тук е моментът да припомня, че Илияна Йотова по време на предизборната кампания обеща като президент на България да работи за мир“, подчерта депутатът. „Сега чакаме от нея да осъди нацизма в Украйна и да предприеме преки действия за посредничество при мирни преговори, както и да направи ясна заявка за отмяна на санкциите спрямо Русия. В противен случай ще останем с извода, че всичко е било само предизборна реторика“, изтъкна Коста Стоянов.

„Възраждане“ поставя и въпроса за контрола върху пребиваването на чужди граждани в България и действията на институциите при данни за нарушения. Настояваме Министерството на вътрешните работи да предостави информация за проверките по подадените от нас сигнали и за предприетите мерки“, обяви Стоянов. При установено незаконно пребиваване и незаконни действия е крайно време управляващите да започнат да прилагат предвидените в закона процедури за връщане или извеждане от страната, когато са налице съответните основания, добави той.

От партията смятат също, че е необходимо да се знае какви конкретни мерки предприемат българските служби за предотвратяване на незаконен трафик на оръжия. Особено показателен за необходимостта от последователна и институционална работа е случаят с украинската групировка КУБ и строителството в местността Баба Алино край Варна, отбелязаха от „Възраждане“. 

"И докато в България очакваме отговори по тези въпроси, Европейският съюз продължава да поема изключително големи финансови ангажименти към Украйна. За периода 2026–2027 г. беше одобрен заем в размер на 90 млрд. евро, от които 60 млрд. евро са предназначени за отбранителни нужди, се посочва в декларацията. При подобни суми прозрачността не е въпрос на добра воля от страна на европейските институции, а задължително условие за обществено доверие", заяви Коста Стоянов.

Той посочи още, че евродепутатите на партията са отправили въпроси към Европейската комисия и Европейския парламент за това как ще бъде гарантирана максималната прозрачност при предоставянето на средствата, дали съществуващите механизми осигуряват достатъчно ефективен контрол, дали парите стигат там, където трябва, и дали се харчат по предназначение.

Още по темата

"Възраждане" отказва да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС, търси подкрепа от останалите партии

"Възраждане" отказва да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС, търси подкрепа от останалите партии

Костадинов: Избирателите на „Възраждане“ определиха крайния резултат от изборите

Костадинов: Избирателите на „Възраждане“ определиха крайния резултат от изборите

„Възраждане“ поиска спиране на оръжейния износ и финансовата подкрепа за Украйна

„Възраждане“ поиска спиране на оръжейния износ и финансовата подкрепа за Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Борисов с нова атака срещу властта: Лъжат за всичко и продължават да крадат

Борисов с нова атака срещу властта: Лъжат за всичко и продължават да крадат

Ивайло Мирчев определи проектобюджет 2027 като "бюджет на безпътицата"

Ивайло Мирчев определи проектобюджет 2027 като "бюджет на безпътицата"

Стефан Белчев: Няма да има прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

Стефан Белчев: Няма да има прехвърляне на пенсионни вноски към НОИ

Константин Проданов: Няма никаква идея за промяна на пенсионния модел

Константин Проданов: Няма никаква идея за промяна на пенсионния модел

Водещи

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

Министър Демерджиев: Патрулните коли ще бъдат оборудвани с дефибрилатори

  • Преди 4 минути
"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

"Възраждане" поиска парите от втория пенсионен стълб да отиват в държавата

  • Преди 8 минути
По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

По коя телевизия ще дават Левски - Ягелония в Лига Европа?

  • Преди 12 минути
Северна Корея отправи остри критики към ЕС

Северна Корея отправи остри критики към ЕС

  • Преди 14 минути
Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Официалното представяне на проекта на бюджет на България за 2027 г. ще бъде утре в УНСС

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

Производителят на бирата „Гинес” с неочакван ръст на продажбите

  • Преди 20 минути
България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

България подготвя нова програма за привличане на бесарабски българи и сънародници от Западните покрайнини

  • Преди 21 минути
Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

Платили за море, останали без почивка и пари: КЗП спря туристически посредник

  • Преди 24 минути
Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

Сърбия е изправена пред сериозни пречки по пътя към членство в ЕС заради липсата на реформи

  • Преди 29 минути
Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Шестима задържани при акция срещу разпространението на наркотици в Бургас

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

Велислава Петрова: България няма да забрави сънародниците си в Западните покрайнини

  • Преди 35 минути
"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

"Възраждане" отново настоява за прекратявана на военната помощ от България за Украйна

  • Преди 44 минути
Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

Двама души загинаха при мощна експлозия в жилищна сграда в Албания

  • Преди 48 минути
Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

Краят на една епоха: Vbox7 изтрива потребителските видеа след 20 години

  • Преди 50 минути
ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

ПСС: Не е подходящо за туризъм в планините, сняг и минусови температури по високите части

  • Преди 1 час