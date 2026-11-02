"Възраждане" отказва да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС, търси подкрепа от останалите партии

"Възраждане" няма да участва в избора на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) заедно с ГЕРБ и ДПС. Това заяви заместник-председателят на парламентарната група Петър Петров пред журналисти преди заседанието на парламентарната комисия по правни въпроси, на което ще бъдат изслушани кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота.

"Водим разговори с всички, без ГЕРБ и ДПС, с тях няма да избираме Висшия съдебен съвет", категоричен бе Петров.

От "Възраждане" ще търсят подкрепа за кандидатурата на Цвета Рангелова, която е издигната от парламентарната група.

"Групата ни е внесла предложението на Цвета Рангелова с цел тя да бъде избрана. Ще търсим подкрепа с оглед мнозинството от 160 гласа за избор на член на ВСС и ще защитаваме тази кандидатура", заяви депутатът.

Петров припомни, че изборът на членове на ВСС от парламентарната квота изисква подкрепата на 160 народни представители.

Според него дали ще бъде постигнато необходимото мнозинство ще стане ясно през втората половина на ноември, като дотогава разговорите между политическите сили остават отворени.

Петър Петров коментира и резултатите от президентските избори, като заяви, че "Възраждане" е незаобиколим фактор в българската политика.

"Всеки, който не се съобразява с това, претърпява загуби", посочи той.

По думите му на президентските избори ГЕРБ и ДПС са подкрепили кандидата на ПП-ДБ Андрей Гюров, докато "Възраждане" е заела противоположна позиция.

"Ние заявихме, че този кандидат не трябва да получи нито един глас", каза Петров.

На въпрос за острите критики, които партията е отправяла към Илияна Йотова, депутатът отговори:

"Ние бяхме единствените, които имахме критики", заяви той.