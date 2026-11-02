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Бизнесът, синдикатите и властта се събират заради скъпия ток

Бизнесът, синдикатите и властта се събират заради скъпия ток
БТА

Работодателите и синдикатите отбелязват в своето отворено писмо, че действието на двата режима за компенсации - за небитовите крайни потребители и за енергоемките потребители, е с отложено плащане точно когато са най-необходими. Затова искането е за преразглеждане

"До края на тази седмица Конфедерацията на независимите синдикати в България и още четири организации - Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България и Конфедерация на труда „Подкрепа“, се очаква да проведат спешна среща с министър-председателя Румен Радев, министъра на финансите Гълъб Донев и с министъра на енергетиката Ива Петрова във връзка с растящите цени на електроенергията".

Това съобщи в Стара Загора президентът на КНСБ Пламен Димитров, който взе участие в среща с регионалните стриктури на синдиката.

Работодателите и синдикатите отбелязват в своето отворено писмо, че действието на двата режима за компенсации - за небитовите крайни потребители и за енергоемките потребители, е с отложено плащане точно когато са най-необходими. Затова искането е за преразглеждане.

Димитров подчерта, че високите цени на електроенергията засягат и небитови потребители с обществено значими функции, включително културни институции, които не са обхванати от специалния механизъм за компенсиране.

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