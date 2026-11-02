7 признака, че не сте просто уморени, а сте на ръба на бърнаута
Състоянието може постепенно да засегне не само работата, но и личния живот
Продължителното напрежение на работното място може постепенно да се отрази не само на професионалната активност, но и на личния живот. Когато умората не преминава след почивка, мотивацията намалява, а ежедневните задачи започват да изглеждат непосилни, причината може да е синдромът на професионалното прегаряне, познат още като „бърнаут“.
Терминът „бърнаут“ е въведен през 1974 г. от американския психолог Хърбърт Фройденбергер. През 2019 г. Световната здравна организация (СЗО) включва състоянието в своята класификация като професионален феномен, произтичащ от хроничен стрес на работното място, с който човек не успява да се справи успешно.
Според СЗО синдромът се характеризира с три основни проявления - физическо и емоционално изтощение, дистанциране от работата, съпроводено с негативизъм и цинизъм, както и понижена професионална ефективност.
Седем признака на професионално прегаряне
Някои от симптомите могат лесно да бъдат объркани с обикновена преумора. Сред сигналите, които не бива да се пренебрегват, са:
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Умора, която остава дори след продължителна почивка.
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Загуба на усещането за смисъл и значимост на работата.
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Повишена раздразнителност в общуването с колеги и близки.
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Затруднена концентрация и забравяне на ежедневни подробности.
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Нарушения на съня въпреки силното изтощение.
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Чести главоболия, стомашни болки и мускулно напрежение.
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Отдръпване от любимите занимания и социалните контакти.
Как да се справим с бърнаута?
Първата стъпка е човек да разпознае и приеме, че има проблем. Споделянето с партньор, приятел или колега може да помогне за преодоляването му.
Важно е също да бъдат поставени ясни граници между професионалните и личните ангажименти. Работният ден трябва да приключва с края на работното време, без вечерни служебни съобщения и имейли.
Достатъчният сън, физическата активност и времето, прекарано на открито, също са част от грижата за възстановяването. Когато натоварването е прекомерно, е препоръчително да се обсъди с ръководителя възможността за промяна в организацията на работата.
Ако състоянието продължава седмици наред или е съпроводено с усещане за безнадеждност, е важно да се потърси помощ от психолог или лекар.
Професионалното изтощение не може да бъде преодоляно с непрекъснато усилие и пренебрегване на собствените нужди. Навременната почивка и грижата за себе си са важна част от предотвратяването на по-сериозни последици.