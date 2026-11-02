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7 признака, че не сте просто уморени, а сте на ръба на бърнаута

7 признака, че не сте просто уморени, а сте на ръба на бърнаута
pixabay

Състоянието може постепенно да засегне не само работата, но и личния живот

Продължителното напрежение на работното място може постепенно да се отрази не само на професионалната активност, но и на личния живот. Когато умората не преминава след почивка, мотивацията намалява, а ежедневните задачи започват да изглеждат непосилни, причината може да е синдромът на професионалното прегаряне, познат още като „бърнаут“.

Терминът „бърнаут“ е въведен през 1974 г. от американския психолог Хърбърт Фройденбергер. През 2019 г. Световната здравна организация (СЗО) включва състоянието в своята класификация като професионален феномен, произтичащ от хроничен стрес на работното място, с който човек не успява да се справи успешно.

Според СЗО синдромът се характеризира с три основни проявленияфизическо и емоционално изтощение, дистанциране от работата, съпроводено с негативизъм и цинизъм, както и понижена професионална ефективност.

Седем признака на професионално прегаряне

Някои от симптомите могат лесно да бъдат объркани с обикновена преумора. Сред сигналите, които не бива да се пренебрегват, са:

  • Умора, която остава дори след продължителна почивка.

  • Загуба на усещането за смисъл и значимост на работата.

  • Повишена раздразнителност в общуването с колеги и близки.

  • Затруднена концентрация и забравяне на ежедневни подробности.

  • Нарушения на съня въпреки силното изтощение.

  • Чести главоболия, стомашни болки и мускулно напрежение.

  • Отдръпване от любимите занимания и социалните контакти.

Как да се справим с бърнаута?

Първата стъпка е човек да разпознае и приеме, че има проблем. Споделянето с партньор, приятел или колега може да помогне за преодоляването му.

Важно е също да бъдат поставени ясни граници между професионалните и личните ангажименти. Работният ден трябва да приключва с края на работното време, без вечерни служебни съобщения и имейли.

Достатъчният сън, физическата активност и времето, прекарано на открито, също са част от грижата за възстановяването. Когато натоварването е прекомерно, е препоръчително да се обсъди с ръководителя възможността за промяна в организацията на работата.

Ако състоянието продължава седмици наред или е съпроводено с усещане за безнадеждност, е важно да се потърси помощ от психолог или лекар.

Професионалното изтощение не може да бъде преодоляно с непрекъснато усилие и пренебрегване на собствените нужди. Навременната почивка и грижата за себе си са важна част от предотвратяването на по-сериозни последици.

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