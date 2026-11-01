2 филма с българско участие с 5 награди на кинофестивала „Златен портокал“ в Анталия

Два филма с българско участие спечелиха пет награди на 63-тото издание на кинофестивала „Златен портокал“ в турския град Анталия - „Каквото остава“ на режисьора Йешим Устаоглу, копродукция на Турция, Швейцария, Люксембург и България, получи четири отличия, а „Луната е моят баща“ на Георги Овашвили, реализиран съвместно от Грузия, Германия, България, Чехия, Люксембург и Турция, взе приза за за най-добър филм в конкурса за международен филм, съобщиха от „София филм фест".

Журито с председател режисьора Дервиш Заим присъди четири награди на „Каквото остава" – за най-добър режисьор (Йешим Устаоглу), за актриса (Ойкю Карайел), оператор (Кирил Проданов) и художник (Осман Йозджан и Гьоркем Джанболат).

Филмът ще бъде представен премиерно в България със специална прожекция в програмата на 31-вия „София филм фест" през март 2027 г., отбелязват от екипа.

Режисьорът Устаоглу ще има майсторски клас, а актрисата Ойкю Карайел ще бъде член на международното жури на форума.

Наградата за операторско майсторство на Кирил Проданов не е случайна, се казва в съобщението.

След световната премиера на „Каквото остава“ в конкурсната програма на кинофестивала в Сан Себастиан, издания като „Варайъти“, „Холивуд рипортър“ и „Скрийн дейли“ похвалиха работата на българския оператор. „На фона на зашеметяващите пейзажи на дивата и затънтена Турция, заснети с великолепна детайлност от оператора Кирил Проданов“, пише в статия на „Варайъти“, цитирана от „София филм фест". Според „Холивуд рипортър" Проданов заснема природните красоти в изящни широкоекранни панорами. „Въпреки че е съсредоточен върху поетеса и музикант, филмът „Каквото остава“ набляга не толкова върху думите, които те изричат, колкото върху образите, които ги обкръжават“, допълват от изданието.

„Операторската работа на Кирил Проданов притежава изключителна атмосфера и често е зашеметяваща – независимо от това дали заснема обширни пейзажи със скулптурна прецизност..., или ги обгръща в опияняващо импресионистично сияние, в което леещата се слънчева светлина превръща планини и равнини в псевдоабстрактни цветни полета“, пише в своя публикация „Скрийн дейли“, цитирана в съобщението.

„Каквото остава“ е реализиран с подкрепата на Националния филмов център. Продуцент от българска страна е Стефан Китанов, изпълнителен продуцент – Светла Цоцоркова, координатор на продукцията – Вихрена Нинова; в партньорство с „Доли медия студио" (Добромир Чочов, Любомир Чочов), фоли ефекти – Борис Траянов, Лийт Ридли, гафер – Александър Бенев, главен гримьор – Росица Герасимова, отбелязват от „София филм фест".

Филмът „Луната е моят баща“ на грузинския режисьор Георги Овашвили е копродукция на Грузия, Германия, България, Чехия, Люксембург и Турция с подкрепата на Националния филмов център. Продуцент от българска страна е Филип Тодоров („Уотърфронт").