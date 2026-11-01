Почина беквокалистът на руската група "Любе" Алексей Тарасов

Беквокалистът на руската група "Любе" („Любэ“) Алексей Тарасов е починал от рак на 64-годишна възраст, съобщи представител на групата.

„Причината за смъртта на беквокалиста на Тарасов е онкологично заболяване“, се посочва в съобщение на агенция ТАСС, която цитира свой източник.

Тарасов е бил част от група „Любэ“ в продължение на много години.

Алексей Борисович Тарасов е бил беквокалист на „Любэ“. Той започва професионалния си път като оперен певец, а по-късно става част от легендарния музикален състав (почти от самото му създаване).