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Стоичков след откриването на „Армията“: България има стадион на световно ниво

Стоичков след откриването на „Армията“: България има стадион на световно ниво
БТА

Легендата на ЦСКА призна, че емоциите след завръщането на отбора у дома не са му позволили да заспи

Христо Стоичков сподели емоционално послание след откриването на реконструирания стадион „Българска армия“. Легендата на ЦСКА се върна към спомените си от старото съоръжение и благодари на хората, допринесли за изграждането на новия стадион.

„Тази нощ не успях да спя! Наистина! Емоциите бушуват в главата ми!“, написа Стоичков.

Носителят на „Златната топка“ си припомни първия си мач на „Армията“ през 1985 година, както и последния двубой на стария стадион преди три години.

„Направо е невероятно какво преживяхме вчера! България има стадион на световно ниво! Благодаря на тези, които дадоха всичко от себе си, за да се случи! Благодаря на прекрасните фенове!“, добави той.

Стоичков сподели и радостта си, че малкият Христо е бил част от специалния ден за „червената“ общност.

„И съм най-щастлив, че моят малък Христо имаше честта и привилегията да стане част от този ден! Само ЦСКА!“, завърши той.

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