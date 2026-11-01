Иран към Тръмп: Бъдеща война ще продължи по-дълго и вие няма да определите края ѝ

Евентуален нов военен конфликт в Близкия изток би могъл да продължи значително по-дълго от предишната фаза на сблъсъци, а американският президент Доналд Тръмп няма да бъде в позиция да определя нито времетраенето, нито условията за неговия край. Това предупреждение отправи говорителят на иранската армия бригаден генерал Мохамад Акраминия по държавната телевизия на страната.

Острият тон от Техеран дойде в директен отговор на изказване на Тръмп от резиденцията му във Флорида, където той загатна за бързи съкрушителни удари, заявявайки пред репортери, че „остават ни за довършване още една или две цели там, но можем да го направим и за 10 минути“. Според иранското военно командване обаче, Вашингтон дълбоко греши, ако вярва, че може да контролира мащаба или края на евентуална нова ескалация.

Предизвикателната реторика на армията съвпадна с първата официално съобщена среща на новия върховен лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей с тримата най-висши генерали на страната – началника на генералния щаб Али Абдолахи, главнокомандващия на армията Амир Хатами и лидера на Революционната гвардия (КСНЗ) Ахмад Вахиди. Това е първата съвместна поява на военния елит с новия лидер, припомня Таралеж.

По време на тайните досега консултации Моджтаба Хаменей е разписал нова, изключително агресивна военна доктрина на Ислямската република. Той е наредил на въоръжените сили да реагират моментално и с максимална твърдост на всяка нова заплаха, като изрично е подчертал, че иранският отговор оттук нататък ще бъде „географски неограничен“.

„Ако враговете отново дръзнат да предприемат военни или терористични атаки, въоръжените сили и иранската нация ще бъдат тези, които ще диктуват кога и при какви условия ще спрат военните действия“, гласи писменото изявление на новия аятолах, цитирано и от говорителя на Революционната гвардия Хосейн Мохеби. Мохеби допълни, че занапред бойното поле срещу САЩ няма да има граници.