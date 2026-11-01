Бенямин Нетаняху се отказва от съставяне на кабинет, поема курс към нови избори

Премиерът Бенямин Нетаняху е взел решение на този етап да прекрати опитите за съставяне на управляваща коалиция и вместо това да се насочи активно към свикването на предсрочни повторни избори. Това разкриват източници, запознати със ситуацията, цитирани по C14.

Стратегическата преоценка на министър-председателя слага край както на плановете за широко правителство на националното единство, такa и на сондажите за съюзи с фракцията „Заедно“ на Нафтали Бенет и „Израел Бейтену“ на Авигдор Либерман. Според информирани служители решението е узряло, след като Нетаняху е стигнал до извода, че лидерът на партия „Яшар!“ Гади Айзенкот категорично ще откаже да влезе в коалиция под негово ръководство.

Вътрешни източници от обкръжението на премиера изразяват нарастващо разочарование от поведението на бившия началник на генералното щаб, като го обвиняват, че умишлено прави публично достояние всеки таен опит за контакт чрез посредници – без значение дали те са изпратени директно от екипа на Нетаняху, или действат по собствена инициатива. При тези условия съветниците на премиера са преценили, че по-нататъшните разговори с Айзенкот са напълно безсмислени.

Изправен пред непреклонна опозиция и сложни изисквания от страна на потенциалните десни партньори, кабинетът на премиера е стигнал до извода, че единственият оставащ жизнеспособен вариант е връщането на мандата на избирателите.

За да подготви почвата за новата предизборна кампания, Нетаняху възнамерява да стартира интензивна информационна офанзива, целяща да делегитимира всяко алтернативно правителство, което би разчитало на арабските парламентарни фракции. Основният аргумент в кампанията ще бъде, че администрация, крепена пряко или косвено от партиите „Раам“ или „Общата листа“, няма национална легитимност в период на остри предизвикателства пред сигурността. Поради това провеждането на нови избори ще бъде представено като единствения отговорен ход за държавата.

Източници, близки до обсъжданията, отбелязват, че по-широките събития в сферата на сигурността също могат да пренаредят политическия пейзаж. Евентуална военна ескалация в региона би могла да промени националните приоритети и да усложни опитите на опозицията да състави алтернативно управление. Освен това официални лица посочват и продължаващото разследване на Шин Бет, което според източници се провежда с оперативна помощ от Мосад, относно незаконно чуждестранно финансиране и купуване на гласове в арабския сектор. Политическите наблюдатели смятат, че развитието на това разследване има потенциала да преобърне обществените нагласи.

Въпреки това приближени до премиера предупреждават, че Нетаняху няма контрол върху конкретните разкрития или графика на тези разследвания и процеси по сигурността. Поради тази причина основната му оперативна стратегия остава фокусирана върху оформянето на общественото мнение и подготовката на политическия апарат за поредния изборен сблъсък.