Иранска делегация е в Катар за преговори

Ирански преговорен екип пристигна днес в катарската столица Доха, за да продължи третия ден от преговорите за прекратяване на войната между Иран и САЩ, съобщи запознато длъжностно лице, цитирано от Ройтерс. Разговорите се провеждат на фона на сериозни опасения, че конфликтът може отново да ескалира рязко веднага след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Американският президент Доналд Тръмп вече увери, че Вашингтон няма да предприема нови атаки срещу Иран преди провеждането на вота, като същевременно определи досегашните дискусии с Техеран като продуктивни. Той обаче изрично отказа да изключи употребата на военна сила след приключването на изборния ден.

От своя страна Техеран неколкократно подчерта, че ще отвърне на абсолютно всяко нападение с масирани удари по американски и израелски обекти в съседните страни от Близкия изток. Войната, която продължава вече осем месеца, продължава сериозно да нарушава световните доставки на петрол и да разширява опасния си обхват в региона.

Вчера върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей излезе с официално изявление, в което разпореди на въоръжените сили да имат пълна готовност за реакция срещу всякаква вражеска заплаха, независимо от географското ѝ разположение. Малко след това иранската армия обяви, че вече предприема нужните стъпки за повишаване на бойната си готовност. В същото време държавният секретар на САЩ Марко Рубио посочи, че Тръмп все още не е взел окончателно решение за евентуални нови удари, тъй като би предпочел конфликтът да бъде разрешен по дипломатически път.

Дипломатическата совалка започна още в петък, когато катарски посредници пристигнаха в Техеран за разговори с ирански официални представители, преди дискусиите да се преместят вчера в Доха. Източникът уточни, че преговорите се координират в рамките на редовни и директни контакти с Вашингтон.